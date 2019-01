Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Bassum aus

52 Wehrleute vor Ort

+ © Feuerwehr Bassum Die Feuerwehr war schnell vor Ort, um die Wohnung zu kontrollieren. © Feuerwehr Bassum

Bassum - Eine aufmerksame Nachbarin hat in Bassum am Dienstagabend die Feuerwehr alarmiert, weil in der Nachbarwohnung ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Doch nach kurzer Zeit konnten die ersten Einsatzkräfte Entwarnung geben.