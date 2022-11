Grauzone soll abgeschafft werden: Sicherheitsausschuss für eine Verkehrsregelung durch Feuerwehren

Von: Marcel Prigge

Die Freiwilligen Feuerwehren in Bassum sollen bei Veranstaltungen den Verkehr regeln und somit kleine Aufgaben der Polizei übernehmen. Dieser Vorschlag wird in Kürze dem Stadtrat vorgelegt. Symbo © Fotostand/Imago

Können die Freiwilligen Feuerwehren in Bassum polizeiliche Aufgaben übernehmen? Im kleinen Rahmen schon, so das Fazit des Sicherheitsausschusses. Auch Investitionen von knapp 700000 Euro standen auf der Tagesordnung.

Bassum – Die Freiwilligen Feuerwehren in Bassum könnten in Zukunft kleine polizeiliche Aufgaben übernehmen. Einstimmig dafür votierten die Mitglieder des Ausschusses für öffentliche Sicherheit und Ordnung am Dienstagabend in Bassum.

Ende der Grauzone: Sicherheitsausschuss bespricht Verkehrsregelung durch Feuerwehren

Hintergrund: Bereits in der Vergangenheit haben die Kräfte der Feuerwehren in Bassum freiwillig – insbesondere bei örtlichen und städtischen Veranstaltungen – Aufgaben übernommen. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, sei das Feuerwehrpersonal im Detail zur Regelung des Verkehrs und zur Absicherung und Absperrung des Veranstaltungsortes eingesetzt worden. Rechtlich habe sich die Feuerwehr dabei aber in einer Grauzone bewegt. Solche Dienstleistungen seien durch die gesetzlichen Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung nicht vollständig abgedeckt.

Das soll sich nun durch einen Ratsbeschluss der Stadt Bassum ändern. Die Feuerwehr dürfe dann die Sicherung gemeindlicher Veranstaltungen und dessen Verkehrsregelung wahrnehmen, wenn dafür keine, oder zu wenig Polizeikräfte zur Verfügung stehen. Dies macht eine kürzlich in Kraft getretene Änderung des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes möglich, das die Zuständigkeit für den Brandschutz und die Hilfeleistung im Stadtgebiet regelt.

„Ich finde das sehr, sehr richtig“, sagte Horst Husmann vom Bürger Block Bassum zu dem Vorschlag und ergänzte: „Hier wird eine Grauzone abgeschafft.“

Grauzone ist gut. Es war verboten. Wenn etwas passiert wäre, wäre das doof gewesen.

„Grauzone ist gut“, meldete sich Stadtbrandmeister Claas Meyer zu Wort. „Es war verboten. Wenn etwas passiert wäre, wäre das doof gewesen.“ Dieser Argumentation konnten auch die Ausschussmitglieder etwas abgewinnen und votierten für den Vorschlag, der dem Rat demnächst vorgelegt wird.

Feuerwehr, ÖPNV und Ordnungsangelegenheiten: Investitionen von knapp 700 000 Euro

Für Investitionen in den Bereichen Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehren und Öffentlicher Personennahverkehr will die Verwaltung 699 100 Euro zur Verfügung stellen. Über die Feuerschutzsteuer können jedoch 45 000 Euro generiert werden, die in der Differenz gegengerechnet werden.

Im Zuge des vorzustellenden Investitionsplans informierte Karsten Bödeker, Erster Stadtrat in Bassum, in Vertretung des Bürgermeisters Christian Porsch über die Fortschritte des Verkehrsentwicklungsplans, den der Rat der Stadt am 17. Februar beschlossen hat. 150 000 Euro sind für das kommende Jahr für die Umsetzung des ersten Teils vorgesehen.

Verkehrsentwicklungsplan: 150000 Euro für Verkehrssicherheit um das Schulzentrum herum

„Nach erster Rücksprache mit dem Planungsbüro ist der größte Bedarf in puncto Sicherheit im Bereich um das Schulzentrum herum“, so Bödeker. Konkret gehe es um die Straßen Bramstedter Kirchweg, Lange Wand, Bürgermeister-Lienhop-Straße, Am Schützenplatz, Zum Tierpark sowie Am Petermoor. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, sollen unter anderem Markierungen auf der Straße angebracht werden und Fahrradstraßen entstehen.

Ebenfalls unter dem Punkt der Ordnungsangelegenheiten ist ein neuer Transportbus für den Hausmeister vorgesehen, der sich um die Flüchtlingsunterkünfte der Stadt kümmert.

Auch für die Feuerwehren sollen im kommenden Jahr Investitionen getätigt werden. Wie Robert Noatschk von der Stadtverwaltung weiter ausführte, ist für den Anbau des Feuerwehrhauses Nordwohlde ein Investitionsvolumen von 300 000 Euro vorgesehen.

Für Notstromaggregate sollen 50 000 Euro ausgegeben werden. Das komme auch dem Feuerwehrhaus Bassum zugute, das künftig als Katastrophenschutzeinsatzzentrale dienen soll, so Noatschk. Diesbezüglich stehen für ein Smartboard auch anteilig 3100 Euro im Investitionsplan. „Das ist für einen Krisenstab sinnvoll. Es ist auch schon angeschafft. Die andere Hälfte der Kosten übernimmt der Förderverein.“ Für Alarmanlagen, die die Feuerwehrhäuser vor Einbrechern schützen, sollen im kommenden Jahr zudem 21 000 Euro bereitgestellt werden.

ÖPNV ausbauen: 120000 Euro für die Herstellung barrierefreier Haltestellen

Aber auch der öffentliche Personennahverkehr soll weiter ausgebaut und entwickelt werden. Für die Herstellung barrierefreier Haltestellen sollen 120 000 Euro im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden. „Eine Förderung dafür gibt es, aber erst im Jahr 2024“, so Noatschk weiter. Die Wichtigkeit dieses Anliegens unterstrich der Erste Stadtrat. In Bassum hätten demnach nur rund 30 Haltestellen ein überdachtes Wartehäuschen. Fördermittel gebe es bis 2027 und pro Jahr könnten acht Haltestellen in Bassum barrierefrei mit einem Wartehäuschen errichtet werden.

Auch in diesem Jahr seien acht Wartehäuschen beantragt worden, von denen zwei umgesetzt wurden. Grund dafür waren Lieferschwierigkeiten beim Material. Mit einer Dreiviertel-Förderung werde zurzeit gerechnet, genau wisse man die Höhe jedoch noch nicht.

Mit nur einer Gegenstimme empfahlen die Ausschussmitglieder den Haushaltsentwurf 2023 zum Beschluss. Das Zahlenwerk wird in der kommenden Sitzung dem Rat der Stadt Bassum vorgelegt.