Feuertaufe wurde zur kalten Dusche

Die Corona-Krise hat Bassums Kulturbeauftragten einen Strich durch ihre Planungen gemacht

+ Eigentlich ist das der Arbeitsplatz von Claudia Voss – doch zurzeit hält sie überwiegend von zuhause aus Kontakt zu Künstlern und hofft, den Bassumern in diesem Jahr noch ein paar Veranstaltungen bieten zu können. ArchivFoto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Mit Künstlern sprechen, Events planen, sie bewerben und begleiten, immer die Ohren offen halten, was es Neues gibt und überlegen, was den Bassumern gefallen könnte – das war der Job von Bassums Kulturbeauftragter Claudia Voss. Dieses Jahr sollte so etwas wie ihre Feuertaufe werden, in dem sie den Bürgern ihren ersten Veranstaltungskalender präsentierte. Der war voll mit Events für Klein und Groß, für Musikfreunde und solche, die gerne lachen. Bis zum 1. Juni hatte Voss geplant und war schon sehr gespannt, wie ihre Veranstaltungen angenommen werden würden. Dann kam Corona und alles wurde anders.