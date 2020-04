Stadt Bassum mietet Schredder, um angesammelten Grünschnitt zu zerkleinern

Bassum/Twistringen - „Hallo liebe Nordwohlder, heute Morgen haben wir das Osterfeuer gehäckselt!“ Klingt fast wie: „Schatz, ich habe das Internet gelöscht!“ – und ist genauso wenig wörtlich zu nehmen. Denn natürlich hat die Jugendfeuerwehr Nordwohlde, die diese Zeilen Anfang April bei Facebook geschrieben hat, das Feuer nicht gehäckselt. Lediglich das dafür vorgesehene Brennmaterial wurde durch den Schredder gejagt. Denn davon hatte sich schon eine ganze Menge angesammelt.

Der Grünschnitt sollte eigentlich am Karsamstag traditionell in Flammen aufgehen und Klein und Groß zu einem gemütlichen Beisammensein zusammenrufen. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Sämtliche Osterfeuer sind abgesagt. Blieb die Frage: Wohin mit dem bereits gesammelten Material? „Wir haben bei der Stadt gefragt, ob sie vielleicht später noch mal einen Brenntag genehmigt“, erzählt Nils Meyerholz von der Jugendfeuerwehr.

Kurz darauf meldete sich die Stadt mit einem viel klimafreundlicheren Vorschlag: „Wir haben einen Schredder von einer Firma ausgeliehen und allen Ortschaften angeboten, den bereits vorhandenen Grünschnitt für die bis dahin gemeldeten Osterfeuer kleinzuhäckseln“, sagt Bürgermeister Christian Porsch. Die Entscheidung dafür sei schon recht früh gefallen, da man den Ortschaften „unter die Arme greifen“ wollte.

Osterfeuer in Groß Ringmar: Noch kein Schnitt vorhanden

Doch Rückmeldung kam nur aus Nordwohlde. „Bei uns wird der Grünschnitt erst zwei Wochenenden vor dem Osterfeuer gesammelt, um zu verhindern, dass Tiere sich dort einrichten“, berichtet Annegret Meineke, Ortsvorsteherin in Eschenhausen. „Von daher hatten wir auch noch kein Material.“

Ähnlich verhält es sich in Groß Ringmar. „Wir waren mit der Planung noch gar nicht soweit, sodass noch kein Schnitt angefahren wurde“, sagt André Bartels. „Die Fläche, wo das Osterfeuer dann stattfinden sollte, wollten wir erst eine Woche vorher bekannt geben.“

Auch in Nienstedt war die Sammlung noch gar nicht gestartet, erklärt Dörte Binder. „Strauchschnitt selbst ist nicht das Problem, denn dann wird sicherlich im nächsten Jahr etwas mehr anfallen. Was wir sehr bedauern, auch wenn wir durchaus Verständnis dafür haben, ist der Wegfall des Osterfeuers, weil sich an dem Abend die Dorfgemeinschaft, Freunde, Nachbarn und Familien zum Grillen dort versammeln und somit das Osterfest beginnen“, so Binder.

Anwohner halten sich nicht an Anlieferungszeiten für Osterfeuer

In Nordwohlde hingegen hatte der Schredder, den die Mitarbeiter des Bauhofs bedienten, ordentlich zu tun. Das lag unter anderem auch daran, dass Anwohner „trotz Schilder und Absperrung weiterhin Grünschnitt“ zum Osterfeuerplatz brachten, wie auf Facebook zu lesen ist. „Drei Zehntonner und zwei Fünftonner waren voll mit Holzhackschnitzeln“, berichtet Nils Meyerholz.

Ein riesiger Berg türmte sich auf dem Schützenplatz – der ziemlich schnell wieder schrumpfte, nachdem die Feuerwehr die Nordwohlder aufgefordert hatte, sich gern kostenlos zu bedienen. „Es wurde sehr gut angenommen, offenbar gab es einen großen Bedarf“, so Meyerholz. Somit konnte der Grünschnitt auf einem anderen Weg den Anwohnern eine Freude machen.

Zusätzlicher Brenntag noch in der Schwebe

Und wie sieht es in der Nachbargemeinde aus? „Bisher ist noch niemand an die Verwaltung herangetreten, dass er seinen gesammelten Grünschnitt nicht loswird“, sagt Twistringens Bürgermeister Jens Bley auf Nachfrage. Nichtsdestotrotz habe man das Thema im Blick. „Wir wollen erst mal abwarten, wie es sich mit der Ausnahmegenehmigung für die Osterfeuer verhält – sprich, ob wir einen zusätzlichen Brenntag anbieten. Das wollen wir mit allen Bürgermeistern abstimmen. Falls das nicht klappt, werden wir Alternativen schaffen. Entweder suchen wir das Gespräch mit der AWG oder wir werden ebenfalls einen Schredder mieten. Es gibt mehrere Ideen, wir werden sehen, welche wir davon umsetzen.“