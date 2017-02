Holzhütte in Bassum abgebrannt

Die Feuerwehr löschte in der Nacht einen Brand auf dem Campingplatz Hallstedter Quellental in Bassum.

Bassum - Am Dienstagabend bemerkte ein Bewohner einen Brand in seiner Hütte auf dem Campingplatz Hallstedter Quellental in Bassum und alarmierte die Feuerwehr.

Der Mann wachte gegen 23 Uhr auf, weil er auf die Toilette musste und bemerkte in dem Aufenthaltsraum seiner fünf mal fünf Meter großen Hütte dichten Rauch, wie die Feuerwehr mitteilt.

Die Holzwand hinter einem Ofen qualmte sehr stark. Aufgrund der Strahlungswärme des Ofens hatte sich offensichtlich ein Schwelbrand in der darüber liegenden Holzvertäfelung entwickelt. Eigene Versuche, mit dem Feuerlöscher die rauchende Wand abzulöschen, scheiterten.

+ Im Inneren entfernen die Feuerwehrleute die Verkleidung der Decke. © Feuerwehr

Parallel zu den eigenen Löschversuchen alarmierte der Eigentümer die Feuerwehr und brachte sich selbst in Sicherheit. Die Rettungsleitstelle Diepholz alarmierte daraufhin sofort die Ortsfeuerwehren aus Hallstedt, Albringhausen, Jardinghausen und Neubruchhausen. Zusätzlich wurde das Einsatzleitfahrzeug der Ortsfeuerwehr Bassum zur Unterstützung der Einsatzleitung mit nach Hallstedt geschickt.

40 Feuerwehrkräfte löschten mit Hilfe von sieben Feuerwehrfahrzeugen, zum großen Teil unter Atemschutz, den schwelenden Brand.

+ Die Feuerwehrleute stehen an der Außenwand des Gebäudes. © Feuerwehr

Hierzu mussten Teile der Außenwand und der Deckenverkleidung entfernt werden, um sämtliche Glutnester ablöschen zu können. Um 0.10 Uhr war das Feuer gelöscht. Der Bewohner blieb unverletzt.