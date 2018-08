Haben noch alle Hände voll zu tun: Die Organisatoren der 950-Jahr-Feier in Albringhausen, Klaus Ehlers, Wilhelm Bäker, Jürgen Laschinski und Wolfgang Zell (v.l.), hier im Bild am historischen Kartoffelroder. - Foto: Albrecht

Albringhausen - Von Frauke Albrecht. „Das wird so nix. Da muss größeres Gerät ran.“ Wolfgang Zell und einige der Organisatoren der 950-Jahr-Feier Albringhausens stehen auf der Weide vor einer kleinen Mulde im Boden. Kaum 40 Zentimeter tief. Zell blickt auf das Bohrgerät, das am Trecker befestigt ist, dann wieder auf die Mulde und schüttelt den Kopf. „Der Boden ist steinhart. Außerdem ist der Bohrer zu stumpf.“, kommentiert sein Gegenüber. „Da muss ein anderer her.“ Den Rückschlag bei den Vorbereitungen nimmt das Orga-Team gelassen. „Stress? Nein! Läuft alles.“

Es gibt zwar noch jede Menge zu tun, aber das Rahmenprogramm für das Wochenende vom 8. und 9. September steht. Der Heimatverein möchte das Jubiläum mit einem historischen Bauernmarkt feiern. An dessen Realisierung haben die Mitglieder in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. „Es wird ein Fest für die ganze Familie“, versprechen sie. Und das bei freiem Eintritt.

Auf der Wiese am Zellschen Hof werden zahlreiche Aussteller ihre Zelte aufschlagen. Dabei sind Kunsthandwerker, aber auch Menschen, die noch die alten Handwerkskünste beherrschen – von der Herstellung eines Schmiedeeisens, vom Weidenkorb bis zum Holzschuh. Auch die Wollverarbeitung oder das Arbeiten mit traditionellen Sensen können sich die Besucher anschauen und erklären lassen.

Ein Stück weiter warten derweil die treuen Vierbeiner der Freunde der Kaltblutpferde auf ihren Einsatz. Für diese „Riesen“ muss Zell noch „Parkmöglichkeiten“ bauen beziehungsweise bohren. „Das sind Kraftpakete. Die Tiere sind es gewohnt, schweres Gerät zu ziehen. Um die zu halten, braucht es tiefe Verankerungen im Boden.“ Deshalb muss noch ein neuer Bohrer her.

Die Besucher dürfen sich auch auf Kutschfahrten mit den Kaltblütern freuen. Die kleineren Ponys dürften eher für die Kinder interessant sein.

Im April hatten die Mitglieder des Heimatvereins Kartoffeln in die Erde gebracht. Diese dürfen die Besucher nun ernten. Wie Landwirtschaft früher funktionierte, zeigen zahlreiche historische Erntemaschinen. „Alle funktionstüchtig“, betont Zell. „Einige davon werden wir vorführen.“ Darunter ist beispielsweise ein historischer Kartoffelroder. „Mit dieser Erfindung ist das Unternehmen Grimme groß geworden. Der machte gleich zwei Arbeiter überflüssig.“

Als Liebhaber historischer Geräte hat Zell selbst jede Menge landwirtschaftliche Geräte auf seiner Hofstelle stehen. Und was er nicht hat, bringen andere mit. So der Lanz Bulldog Club aus Oyten. Die Zusage der Jungs werten die Veranstalter wie einen Ritterschlag. Schließlich ist es der älteste Bulldog Club in Deutschland – die Veteranen sozusagen. Sie sind für die Erntevorführungen zuständig – und damit die Besucher einordnen können, was sie da sehen, werden die Aktionen moderiert.

Auf dem Platz vor dem Schützenhaus baut Festwirt Johann Lüdeke ein großes Zelt auf, um die Besucher mit Speisen, Kaffee und Kuchen zu bewirten. Dort gibt es Samstagabend auch ein Bauernbüfett. Den Hunger zwischendurch stillen Buden mit Bratwurst, Pommes und/oder Fischbrötchen.

Auch die Kinder finden auf dem Bauernmarkt viel Abwechslung – es gibt unter anderem ein historisches Kinderkarrussel, eine Strohburg, eine riesige Sandkiste und Ponyreiten, um nur einige Aktionen zu nennen.

Auch an Musik haben die Veranstalter gedacht. Für Samstag hat sich der Shantychor Schmalver Buddelschippers angekündigt, am Sonntag spielen die Glockenstuhlmusikanten Bramstedt und der Spielmannszug Albringhausen-Schorlingborstel.

Da sich sehr viele Aussteller angemeldet haben, wird ein Teil der Dorfstraße gesperrt. Somit ist genügend Platz für alle da. Deshalb können sich Kunsthandwerker oder Handwerkskünstler noch kurzfristig anmelden, bei Wolfgang Zell unter 0170/9231270.

Die Zufahrt ist ausgeschildert, ebenso die Parkmöglichkeiten.

Beginn am Samstag, 8. September, ist um 13 Uhr. Am Sonntag eröffnet um 10 Uhr ein Gottesdienst im Zelt den Markttrubel. Danach haben die geladenen Ehrengäste das Wort, unter anderem Landrat Cord Bockhop und Claus Dieter Lösche vom Kreisheimatbund.