Fertigstellung der Krippe in Nordwohlde nach einem Jahr

Neuer Platz für die Kleinen

+ © Ute Schiermeyer Helle Räume, große Fenster und Fenster zwischen den Räumen machen die Architektur der neuen Krippe aus. Hier fühlen sich die Kleinen und Erzieherin Marleen Burghardt sichtlich wohl. © Ute Schiermeyer

Nordwohlde: Der schmucke Neubau der Krippe in Nordwohlde passt sich perfekt an den vorhandenen Bau der Kita „Arche Noah“ an. Nach genau einem Jahr Bauzeit ist der Anbau nun fertig und wird am Samstag offiziell eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt. Hierzu laden die Kindertagesstätte „Arche Noah“, der Kita Verband Syke-Hoya und Bauherr Wilken Früchtenicht herzlich ein.