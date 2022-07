Ferienzeit in Bassum

Von: Anika Seebacher

Teilen

Die Bassumer Stiftskirche, hier vom angrenzenden Stiftspark aus gesehen, sowie der Stift selbst geben einen Einblick in die Geschichte der Stadt. © Seebacher

Langeweile? Muss nicht sein. Bassums Tourismusbeauftragte Susanne Vogelberg gibt Tipps für Ausflüge vor der eigenen Haustür. Es gibt viel zu entdecken.

Bassum – „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“, fragte schon Johann Wolfgang von Goethe in ähnlichem Wortlaut. Dass es auch vor der eigenen Haustür jede Menge schöne Ecken und Ausflugsziele gibt, darauf macht Susanne Vogelberg aufmerksam. Die Tourismusbeauftragte der Stadt Bassum spricht von einer „charmanten Mischung“ aus Rad- und Wanderwegen, Aktivitäten sowie Denkmälern und Gastronomie, die in der Lindenstadt einen Besuch wert sind.

Das sei nicht nur für Auswärtige interessant, sondern auch für diejenigen, die ihre Ferien daheim verbringen, findet Vogelberg. Bislang habe es viele positive Rückmeldungen zu den touristischen Attraktionen in Bassum gegeben, verrät Vogelberg.

Die Wanderwege, hier der Glockenweg in Bramstedt, führen durch eine idyllische Landschaft. © Schiermeyer

Neben konkreten Zielen nennt sie die idyllische Landschaft in der Wildeshauser Geest mit ihren „sanften Hügeln und viel Grün“ als einen Pluspunkt der Region. Mehr als 100 Kilometer lassen sich auf den insgesamt 17 Wanderwegen in und um die Lindenstadt zu Fuß zurücklegen. Die einzelnen Rundwanderwege haben eine Länge zwischen drei und elf Kilometern und sind anhand von Holzschildern auch für Orts-unkundige gut zu finden. „Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass sich die Einzelstrecken verbinden lassen“, erklärt Susanne Vogelberg. Der derzeit wohl bekannteste Vertreter ist der Tourismusbeauftragten zufolge der Wanderweg auf Erdmanns Spuren in Neubruchhausen, da die Erdmannwälder jüngst als Waldgebiet des Jahres 2022 ausgezeichnet wurden.

Rundwanderwege lassen sich gut mit dem Fahrrad erkunden

Die Bassumer Rundwanderwege sind übrigens auch gut mit dem Fahrrad zu erkunden und lassen sich mit den weiterführenden Radwegenetzen entsprechend ausdehnen. An allen Wegen finden Gruppen und Familien Bänke sowie Schutzhütten zum Rasten. „Wir können die Wanderwege nur anbieten, weil uns stets viele Hände helfen“, bedankt sich Vogelberg bei den zahlreichen Ehrenamtlichen, die sich Gedanken um die Routen gemacht haben und damit die Vielfalt der Ortschaften präsentieren. Darüber hinaus sorgen Mitglieder von Heimatvereinen, Landwirte und weitere Engagierte dafür, dass Wanderer die Natur auf gepflegten Wegen genießen können. Laut der Bassumer Tourismusbeauftragten kümmern sich zahlreiche Freiwillige in den Ortschaften um die regelmäßige Pflege und Reinigung von Hinweisschildern sowie Bänken und übernehmen kleinere Reparaturen. Darüber hinaus habe der städtische Bauhof ein Auge auf die Wanderwege, sei aber stets auf Hinweise angewiesen, um schnell reagieren zu können. „Die Instandhaltung funktioniert dank der guten Kommunikation ausgezeichnet“, freut sich Vogelberg.

Entlang der Wanderrouten gibt es nicht nur eine reizvolle Umgebung, die zur Erholung im Grünen einlädt, sondern auch diverse gastronomische Anlaufstellen, Kunstateliers und kulturhistorische Denkmäler. Susanne Vogelberg nennt hier nur beispielhaft die Nordwohlder Kirche und den Glockenstuhl in Bramstedt. Ferner gibt es ihr zufolge drei öffentliche Mühlen: in Neubruchhausen, am Stift in Bassum und in Wedehorn. Weitere Mühlen befinden sich in Privatbesitz, sind deswegen aber nicht weniger schön anzusehen.

Bassum digital erkunden mit der App Actionbound

„Das Lernen in der Natur hat in den vergangenen Jahren einen höheren Stellenwert bekommen“, freut sich die Tourismusbeauftragte, dass Familien zuletzt immer häufiger auf den Wanderwegen der Stadt anzutreffen seien. Für sie eignen sich laut Vogelberg die Hinweisschilder, auf denen etwa Sagen zu finden sind.

Die Freudenburg ist nicht nur eine tolle Kulisse für Kulturveranstaltungen, sondern auch ein Seminarhaus. © Seebacher, Anika

Zwar hält die Stadtverwaltung alle Karten in Papierform vor, aber es gebe auch die Möglichkeit, Bassum digital zu erkunden, weist Susanne Vogelberg auf die App Actionbound hin. Drei digitale Spaziergänge sind dort aktuell für Bassum zu finden: rund um den Stiftshügel, im Tierpark Petermoor und ein Dorfspaziergang durch Neubruchhausen. „Mit der App entscheidet jeder selbst, wie viele Informationen er zu unserer Stadt haben möchte“, erläutert Vogelberg das grobe Prinzip von Actionbound, das sich aufgrund spielerischer Aufgaben auch als Schnitzeljagd bezeichnen lässt.

„Unsere 169 Quadratkilometer lassen sich ideal erwandern oder mit dem Rad entdecken“, lockt Susanne Vogelberg nach Bassum, entweder für einen Tagesausflug oder für einen längeren Aufenthalt mit Übernachtung.

Einzelattraktion: Tierpark Petermoor

Im Tierpark Petermoor leben mehrere Hundert Tiere aus 80 verschiedenen Arten. Der Eintritt ist frei. © Seebacher, Anika

Als Einzelattraktionen empfiehlt Vogelberg insbesondere Familien einen Ausflug in den Tierpark Petermoor oder zum Utkiek nach Klövenhausen. Und wer darüber hinaus noch Hintergründe und besondere Ecken entdecken möchte, dem empfiehlt sie das Programm der Bassumer Gästeführer, die sich stets abwechslungsreiche Veranstaltungen einfallen lassen.

Susanne Vogelberg bietet darüber hinaus an, auf Anfrage kostenfreie Informationen und Flyer zu den verschiedenen Angeboten zu verschicken. Zudem empfiehlt sie die Internetseite unter www.bassum.de. Dort sind auch die Wanderflyer im pdf-Format hinterlegt.

Weitere Infos

Die Tourismusbeauftragte Susanne Vogelberg steht für Informationen unter Telefon 04241/8469 ebenso zur Verfügung wie der Bürgerservice der Stadt Bassum, 04241/840.