Felder in Flammen - Dürre und Hitze im Kreis haben Folgen

Die Feuerwehren im Landkreis Diepholz hatten am Wochenende allerhand zu tun. Aufgrund der Trockenheit brannte es vielerorts. Hunderte Kräfte waren bei Temperaturen jenseits der 30 Grad im Einsatz.

Landkreis – Das Wetter am Wochenende war heiß und trocken. Während sich andere im Pool oder am Badesee erfrischten, rückten viele Einsatzkräfte der Feuerwehr aus, um brennende Felder und Erntemaschinen zu löschen. Allein von Samstag, 0 Uhr, bis Sonntagnachmittag alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises 13 Mal die Brandbekämpfer. Diese verhinderten in allen Fällen Schlimmeres.

So etwa in Albringhausen. Dort brannten am Samstag gut 20 Hektar Fläche. Die Feuerwehr hatte vor allem mit heftigem Wind zu kämpfen. Ein Landwirt war bei Erntearbeiten mit dem Mähdrescher auf einen Flächenbrand aufmerksam geworden. Das Feuer breitete sich dort rasend schnell aus und in der Folge auch auf ein angrenzendes, noch nicht abgeerntetes Kornfeld. Nach Aussage von Bassums Stadtbrandmeister Theo Garrelts ging die Alarmierung um 10.08 Uhr ein. Aufgrund der Größe der Fläche und des böigen Windes wurden zügig mehrere Feuerwehren alarmiert, sodass am Ende mit Albringhausen, Apelstedt, Bassum, Bramstedt, Dimhausen, Hallstedt, Neubruchhausen, Nienstedt, Nordwohlde, Sudwalde und Affinghausen rund 140 Kräfte mit 16 Fahrzeugen vor Ort waren. Außerdem die DRK-Bereitschaft und die Polizei.

Vor allem der Hilfe mehrerer Landwirte sei es zu verdanken, dass der Brand sehr schnell unter Kontrolle war, so Garrelts. Die zogen mit Treckern Schneisen in das Feld. „Das verlangsamt die Ausbreitung. Sonst hätten wir bei dem starken Wind keine Chance gehabt, vor die Flammen zu kommen.“

Aber auch die gute Ausstattung der Feuerwehren mache sich bemerkbar. Ein solcher Brand sei nur mit einer ausreichenden Anzahl an Tanklöschfahrzeugen zu meistern. „Da lohnt es nicht, lange Schlauchleitung zu legen. Die Fahrzeuge müssen in Bewegung sein und möglichst schnell auftanken“, so Garrelts. Auftanken mussten auch die Einsatzkräfte, denn sie gehen bei den heißen Temperaturen an ihre Belastungsgrenze. Ein Team der Feuerwehr kümmert sich in solchen Fällen um Erfrischungen, so Garrelts.

Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 13.000 Euro. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.

Viel Zeit zum Luftholen blieb nicht. Für die Apelstedter war es ein besonders arbeitsreiches Wochenende. Sie waren morgens in Albringhausen dabei und mussten nachmittags in Neuenkirchen und abends in Nienstedt löschen. Dabei war Schützenfest.

Bereits am späten Freitagabend war es zu einem Flächenbrand in Twistringen-Lerchenhausen gekommen. In Wagenfeld brannten am Samstag 800 Quadratmeter. In Neuenkirchen gingen am gleichen Tag sechs Hektar in Flammen auf, in Scholen waren es sieben. Am Abend erwischte es ein Getreidefeld in Aschen. Am Sonntag war gegen 14 Uhr bei Erntearbeiten eine Fläche von etwa sieben Hektar nördlich des Kirchwegs bei Sulingen in Brand geraten.

Besonders viele Einsätze gab es in den vergangenen Tagen im Raum Bruchhausen-Vilsen, darunter ein Großbrand in Weseloh am Freitag. Eine Werkstatt und eine Lagerhalle sind dabei zerstört worden. Angeblich soll ein Gabelstapler Feuer gefangen haben.