Feiern trotz Corona!

Bassum - Von Lisa-marie Rumann. Zeltfeste und durchtanzte Nächte – so würden Wochenenden unter normalen Umständen im Mai und Juni aussehen. Und auch darüber hinaus. Denn eigentlich wäre die Schützenfest-Saison nun in vollem Gange. Doch Corona macht der norddeutschen Tradition einen Strich durch die Rechnung. Nun müssen Alternativen her. Die Wirtegemeinschaft legt nun vor und organisiert das erste „Bassumer Drive Inn“. Was dahinter steckt? Drei Tage Party! Und zwar mit Auto und Sicherheitsabstand.

Bis zu 225 Autos haben auf der großen, grünen Fläche an der Freudenburg Platz, weiß Architektin Kirsten Windhorst. Sie hat extra einen Parkplan für die Autodisco entworfen. Andree Meyer als Kopf der Organisation sagt, er hätte die Idee der Autodisco im Fernsehen gesehen. Kurzerhand habe er den Versuch gestartet, eine ähnliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Und siehe da – nun gibt es eine Alternative zum Bassumer Schützenfest, das ansonsten an Pfingsten gewesen wäre.

Mit Hilfe der Stadt habe das Team die möglichen Veranstaltungsorte ausgelotet. „Es gab zwei mögliche Flächen“, erzählt Meyer. Zum einen wäre das Festgelände am Bahnhof infrage gekommen. Doch die Positiv-Aspekte der Grünfläche an der Freudenburg haben überwogen. Meyer nennt die Vorteile in knappen Stichpunkten: Es gebe dort weniger Anwohner, die von der Party gestört werden können und sie kennen sich mit der Strom- und Wasserversorgung an der Freudenburg bestens aus. Zu guter Letzt gebe es dort Toiletten.

Die Einfahrt zum Konzertgelände ist über den Parkplatz an der Straße „Am Damm“. Mit maximal vier Personen von Familien aus zwei Haushalten dürfen die Autos besetzt sein. Am Eingang helfen Parkeinweiser den Autos ihre Plätze zu finden. „Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst“, scherzt Mit-Organisator Johannes Bak. Doch er hat Recht, denn diejenigen, die zuerst da sind, dürfen auch in den vordersten Reihen parken, führt Meyer fort. Samstag und Sonntag soll es um 20 Uhr losgehen. Einlass sei an beiden Tagen eine oder eine halbe Stunde früher. Genaueres würden die Veranstalter noch bekannt geben.

Für 22 Euro Eintritt pro Person können die Besucher die Beats von den DJs Joe Metzenmacher, Timo Maas, Strichkot und Micha z. über Lautsprecher genießen oder im Auto abzappeln. Zudem erhalten sie am Einlass ein Verzehrpaket mit Getränken und Snacks. Am Sonntag soll DJ Toddy mit Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern ordentlich Stimmung machen. Ein Fest für die ganze Familie sei für Pfingstmontag geplant. Dann beginnt die Veranstaltung bereits um 17 Uhr, ebenfalls mit DJ Toddy und als „Highlight“ Markus Becker, so Meyer. An dem Tag kostet der Eintritt zehn Euro pro Person. Eine Abendkasse werde es nicht geben. Alle Personen sollten ihre Tickets vorab an den Vorverkaufsstellen beim Bassumer Eck, in der Twistringer Domschänke, im Gasthaus Freye in Bassum, Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen sowie per E-Mail an info@kohlparty.de erwerben.

Eine Abendkasse seit laut Meyer nicht möglich, da es eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen gebe. Durch möglicherweise abgewiesene Autos könne die Gefahr für ein Verkehrschaos groß sein. Um ebenso ein „Verkehrschaos“ unter den Gästen zu vermeiden, sollen sie ihr Auto möglichst nur dann verlassen, wenn sie die Toilette aufsuchen müssen. Und dann auch mit Mund-Nasen-Schutz. Für Getränke- und Essensnachschub gebe es einen Bollerwagen-Service. Das heißt, Helfer gehen durch die Reihen und verteilen Getränke und Snacks. Bratwurst und Pommes gebe es vom Bramstedter Grill & Baguetterie. Für den Fall, dass Autos stehen bleiben, sei das Autohaus Cubic aus Bassum dabei, um Starthilfe zu geben.

Alle Organisatoren sind gespannt. Erste Reaktionen haben sie noch nicht bekommen, da die Promotion der Veranstaltung erst heute beginnt. Sie können sich aber durchaus vorstellen, Events in ähnlicher Form erneut auf die Beine zu stellen.