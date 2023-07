Fehlgeschlagenes Crowdfunding: „Eekboom 2023“ abgesagt

Von: Florian Adolph

Teilen

Die Geburtstagsfeier mit der alles begann. Das Bild zeigt wie 2022 die Band „Brennholzverleih“ aus Bremen auf der privaten Feier der drei Vereinsgründer die Bühne unter dem Eichenbaum rockt. © Carsten Müller

30.000 Euro wären für eine Neuauflage des Eekboom-Festivals notwendig gewesen. Das Crowdfunding blieb aber ohne Erfolg.

Bassum – Zwei Tage Musik, Camping und Kunst – das war der Plan. Nun das Aus: Das Festival unter dem Eichenbaum, das Eekboom 2023 in Wedehorn, wurde abgesagt. Der Grund: Der Crowdfunding-Kampagne, die der Verein Eekboom Kulturförderung auf startnext.com gestartet hatte, gelang es nicht, sein Finanzierungsziel zu erreichen. Circa 11 000 Euro kamen durch den Vorverkauf von Tickets, durch Spenden und Sponsoren zusammen – etwa 30 000 Euro hätte es aber gebraucht. Da das Ziel nicht erreicht wurde, wird das Geld nun natürlich nicht bei den Spendern und Kartenkäufern abgebucht.

30.000 Euro wären für eine kostendeckende Veranstaltung notwendig gewesen

Darüber, wie es zu der Idee für das Eekboom kam und warum es letztendlich nicht geklappt hat, äußert sich einer der Organisatoren, Carsten Müller, in einem Pressegespräch. Einen Grund sieht er im Ticketpreis von 75 Euro. „Wir hätten ihn aber nicht günstiger machen können. Der Preis war schon so berechnet, dass wir durch ihn keinen Profit machen, sondern nur die Kosten decken können. Wir sind schließlich ein gemeinnütziger Verein“, so Müller. Ein Grund für den hohen Ticketpreis war, dass der Verein in diesem Jahr noch keine Förderung vom Land erhielt.

Das sie ihr Ziel nicht erreicht haben, könnte auch damit zu tun haben, dass alle anderen Festivals teurer geworden sind, glaubt Müller. „Viele Leute können sich zusätzlich keinen Besuch bei einem kleinen Festival leisten.“

Er gibt zu, dass der Verein wahrscheinlich auch ein bisschen spät dran war mit dem Ticketverkauf ab dem 28. April. „Zu dem Zeitpunkt hatten viele Sponsoren und mögliche Gäste ihr Geld schon verplant, zum Beispiel für den Urlaub“, sagt Müller. Warum also erst so spät anfangen? Es sollte zum Verständnis erwähnt werden, dass der Verein Eekboom Kulturförderung erst dieses Jahr Ende Februar gegründet wurde.

Für die Gründung verantwortlich sind neben Carsten Müller dessen beiden Freunde Bastian Dannemann und Florian Schmithüsen. Ziel des Vereins ist es, Kulturveranstaltungen auszurichten. Der Anstoß dafür kam für die Freunde im letzten Jahr. Wegen Corona feierten die drei 2022 ihre 30. Geburtstage gemeinsam nach. Zwei Tage Musik und Camping mit professioneller Bühne unter dem Eichenbaum, Bands, Foodtrucks und einer Kunstausstellung für ihre Freunde und Verwandte hatten sie dafür organisiert.

Noch ist nicht klar, ob die Veranstalter 2024 einen neuen Versuch starten

„Die Resonanz von den Besuchern und den Bands war sehr positiv“, sagt Müller. So kam bei den dreien die Idee auf, aus der privaten Geburtstagsfeier ein öffentliches Event zu machen. Sie gründeten mit Verwandten und Freunden ihren Verein, mit dem plattdeutschen Wort für Eiche, Eekboom, im Titel, benannt nach dem Baum, unter dem bei ihrer Geburtstagsfeier die Bühne stand und beim Festival wieder stehen sollte.

„Wir sind, denke ich, im Verein alle ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Wir wollen uns daher noch zusammensetzen, um Revue passieren zu lassen, was gut gelaufen ist und was nicht“, so Müller.

Ob es im nächsten Jahr einen weiteren Anlauf für das Eekboom-Festival gibt oder eine andere Kulturveranstaltung realisiert werden soll, wird im Verein noch besprochen. „Ich denke, mit all dem, was wir gelernt haben, könnten wir in Zukunft eine bessere Veranstaltung vielleicht auf die Beine stellen“, sagt Carsten Müller aber.