Bassumer fahren rund 36.400 Kilometer beim Stadtradeln

Fast einmal um die ganze Welt

Für die besonders ambitionierten Radler gibt es von der Stadt Bassum eine Urkunde und ein gemeinsames Frühstück in Neubruchhausen.

Am Anfang stand ein Telefongespräch von Bassums Bürgermeister Christian Porsch. Ein Anrufer habe ihn gefragt: Warum macht ihr eigentlich nicht beim Stadtradeln mit? Einige Recherchen und Gespräche später rollten 157 Fahrradfahrer beim ersten Bassumer Stadtradeln durch die Gegend, um ein Zeichen für ein gutes Klima zu setzen. Die Aktion, an der auch die Nachbarstadt Syke regelmäßig teilnimmt, ging in Bassum vom 30. Mai bis 19. Juni über die Bühne.