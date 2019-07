Farbenprächtige Kostüme und eine tolle Show

Bassum - Von Ute Schiermeyer. Ganz schön aufgeregt waren die Chorkinder der Drei-Freunde-Grundschule Scholen: Zu Gast in Bassum stand die Aufführung ihres Musicals „Tuishi pamoja“ auf dem Programm. Hierzu hatte die Grundschule Mittelstraße den Schulchor aus Scholen eingeladen. Eine richtige kleine Tournee also für die Scholer.

Zwar hatten die 33 Chorkinder unter der Leitung von Lehrerin Christine Hoppe das Musical zu Hause in ihrer Sporthalle schon zweimal vorgetragen, aber nun stand eine Aufführung auf einer echten Bühne mit Vorhang, guter Akustik, Scheinwerfern und Theaterbestuhlung an – Lampenfieber inklusive.

Die Kulturbühne in Bas- sum bot einen angemessenen Rahmen für die fabelhafte Aufführung des Musicals von Martin Maria Schulte und Sandra Engelhardt. Es passte alles von Anfang an. Fehlerfrei legten die Dritt- und Viertklässler eine super Vorstellung ab. Vom Text über den Gesang bis zu Choreografie und Mimik hatten die Kinder das Stück perfekt drauf. Mit farbenprächtigen Kostümen standen sie auf der Bühne. Auf der einen Seite eine Giraffenherde um Giraffenkind Raffi (gespielt von Emma Weiner). Natürlich finden die nur sich selber cool. „Hab ich richtig gehört? Du willst mit einem Zebra reden? Man weiß doch, dass Tiere mit Streifen nur blöd sind!“, bekommt Raffi zu hören. Auf der anderen Seite sind die Zebras, die zum Zebrafohlen Zea (Wiktoria Rozycka) sagen: „Ich kann wirklich nicht verstehen, was dich an diesen gepunkteten Langhälsen interessiert.“ So gehen die beiden Tierkinder erst einmal auf Abstand. Nachdem sie durch jagende Löwen von ihren Herden getrennt werden, sind beide in der dunklen Savannennacht auf sich allein gestellt sind. Drei amüsante Erdmännchen bringen die zwei zusammen. Moja, Mbilli und Tatu (toll gespielt von Svea Kohröde, Johann Kruse und Frieda Schröder) beginnen jeden Satz mit „Tse,tse,tse“, „Tja,tja,tja“ beziehungsweise „Pff,pff,pff“.

Natürlich freunden sich die unterschiedlichen Herden am Ende mithilfe ihrer Kinder an, und alle singen zusammen den Titelsong „Tuishi pamoja“, was auf Deutsch „Wir wollen zusammen leben“ heißt. Die Bassumer Kinder fordern mit kräftigem Applaus eine Zugabe ein und lernen dafür auch schnell zwei Sätze Swahili. Sie singen das Lied aus vollen Kehlen mit. Zuvor hatten sie den Scholern 40 Minuten Respekt gezollt, in dem sie sehr aufmerksam die wunderschöne Aufführung verfolgten und mucksmäuschenstill in ihren Reihen saßen.