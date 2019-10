Fahrradständer und Parkplätze nach NKD

Abriss der Immobilie an der Twistringer Bahnhofstraße / Neubau startet an Grundschule

+ Das sogenannte NKD-Haus verschwindet aus dem Twistringer Stadtbild. Vorübergehend wird dort Parkraum für die Grundschule am Markt geschaffen. Foto: Wilke

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Abrissbagger rücken an. Die Twistringer Bahnhofstraße wird sich in nächster Zeit städtebaulich weiter verändern. Das seit längerem leer stehende NKD-Gebäude wird in den Herbstferien dem Boden gleich gemacht, während die Vorbereitungen für den Neu- und Erweiterungsbau der Grundschule am Markt laufen.