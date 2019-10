Fahrraddemo für neue Radwege am Samstag

Kommt nun doch bald ein Radweg an der L332 zwischen Bassum und Neubruchhausen? Foto: Albrecht

Bassum/Neubruchhausen – Seit Jahren warten die Neubruchhauser Bürger auf den Radweg entlang der L332 nach Bassum. Nun kommt Bewegung in die Sache. Wie Bassums Bürgermeister Christian Porsch auf Anfrage mitteilt, könnte das Planfeststellungsverfahren bald abgeschlossen sein. Es gab erneut Gespräche mit Grundstückseigentümern. Bisher waren einige nicht bereit, einen Teil ihrer Flächen zur Verfügung zu stellen. Zwar fehlen noch zwei Unterschriften. Porsch ist dennoch zuversichtlich, zu einem positiven Abschluss zu kommen. „Wir erarbeiten gerade eine Vorlage für den Verwaltungsausschuss. Diese könnte am 10. Dezember im Rat beraten werden.“

In einem zweiten Schritt müssten die Baukosten ermittelt werden. Der Rat hat zwar vor Jahren den Radwegebau beschlossen und auch entsprechende Mittel bereitgestellt. Allerdings sind darin die Preissteigerungen der vergangenen Jahre nicht berücksichtigt.

Die Bürger und Vereine in Neubruchhausen werden sich über die Nachricht freuen. Sie hatten sich kürzlich zusammengetan, und einen offenen Brief an die Verwaltung geschrieben und die Umsetzung des Radweges gefordert, wir berichteten.

Aus Solidarität hat sich auch das Klima-Aktions-Bündnis beim Landkreis Diepholz eingeschaltet und für kommenden Samstag eine Demonstration angemeldet: Geplant ist eine Fahrradtour entlang der Landesstraße. Nun sollen möglichst viele mobilisiert werden, mitzumachen.

Die Teilnehmer des Klima-Aktions-Bündnisses treffen sich um 10.25 Uhr am Bassumer Bahnhof und holen die Neubruchhausener sozusagen nach Bassum ab.

Treffen der Neubruchhausener ist um 11 Uhr in Neubruchhausen der Gaststätte Kreyenhop am Sportplatz.

Es handelt sich um eine gemeinsame Aktion der Neubruchhauser Bürger und Vereine und der Bassumer AG Verkehr und Mobilität. Das Klima-Aktions-Bündnis setzt sich für eine Verbesserung und Erweiterung der Wege für umweltfreundliches und sicheres Radfahren ein, heißt es auf der Internetseite. al

Informationen zu der Demo gibt es unter

www.neubruchhausen.de www.klima-aktions-buendnis.de