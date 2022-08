Bassumer fährt Tausende Kilometer mit seinem Velomobil

Von: Anika Seebacher

Mit ihren Velomobilen ziehen die beiden Bassumer durchaus neugierige Blicke auf sich. © Anika Seebacher

Wer einem Velomobil auf den Straßen begegnet, wird sicherlich ein zweites Mal hinschauen. Denn das als Fahrrad geltende flache Gefährt kommt nicht so häufig vor. In Bassum ersetzt es in einer Familie sogar den Zweitwagen, da das Velomobil Fahrten bei Wind und Wetter zulässt.

Bassum – Zwischen 12 000 und 15 000 Kilometer legt Bernd B. jährlich mit seinem Velomobil zurück. Täglich fährt er mit diesem besonderen Fahrzeug zur Arbeit, eine Strecke von mehr als 20 Kilometern. Hinzu kommen längere Ausflüge an den Wochenenden und im Urlaub. Für den 56-Jährigen aus Bassum, der seinen Nachnamen in Zeiten des Internets nicht öffentlich machen möchte, hat das Velomobil vor allem zwei Vorteile:

Es ist schnell und hält den Fahrer auch bei schlechtem Wetter trocken. Zudem spart es Sprit und Kohlenstoffdioxid.

Doch was ist ein Velomobil? Dabei handelt es sich um ein vollverkleidetes Liegerad, das aufgrund seiner aerodynamischen Bauweise mit geringem körperlichen Energieaufwand gefahren wird. Das Gefährt entdeckte Bernd vor acht Jahren für sich. „Früher bin ich viel mit einem normalen Tourenrad unterwegs gewesen“, erinnert er sich. Doch irgendwann machten seine Handgelenke nicht mehr so richtig mit und er stieg zunächst auf ein normales Liegerad um.

Velomobil: Mit und ohne Motor

„Mir war klar, dass ich eine Lösung finden musste, wenn ich weiter mit dem Rad fahren wollte“, erzählt der sportliche Bassumer. Bei dem Liegerad und auch beim Velomobil bleiben die Handgelenke in einer Linie mit dem Unterarm, da der Körper eine andere Haltung hat als beim normalen Fahrrad – eine ideale Lösung. „Jetzt kann ich ohne Einschränkungen fahren“, freut sich der 56-Jährige, der inzwischen sein zweites Modell, in blau-weiß mit insgesamt vier Reifen, fährt.

Sein erstes Velomobil, ein rotes Modell mit drei Reifen, nutzt seine Ehefrau Petra inzwischen für unregelmäßige Fahrten – allerdings mit Motor versehen, der bis zu einer Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern unterstützt. Für Bernd ist das aktuell noch keine Option. „Solange meine Gesundheit mitmacht, fahre ich ohne Motor. Denn das Beschleunigen beim Anfahren ist ein gutes Training“, verdeutlicht er.

Wie andere Verkehrsteilnehmer reagieren

Im Velomobil eröffne sich eine neue Sichtweise auf die Straße, sagt der 56-Jährige bezüglich der tiefen Sitzposition. „Ich bin immer fröhlich unterwegs, weil mir andere Verkehrsteilnehmer ebenso begegnen“, freut er sich darüber hinaus über positive Rückmeldungen und Begegnungen. So winken ihm Kinder, aber auch Erwachsene, beim Vorbeifahren zu. Einige Interessierte würden ihn sogar anhalten und sich über das Velomobil informieren.

Gefährlich sei es mit dem Gefährt nicht, meint der erfahrene Fahrer. Im Gegenteil: „Die Autofahrer nehmen mich mit dem Velomobil sogar ernster als einen normalen Radfahrer“, erklärt der Bassumer und nennt beispielhaft das Überholen, bei dem Radfahrer häufig geschnitten würden. Gefährliche Situationen habe er bislang nur wenige erlebt, da die Autofahrer in seiner Gegenwart in der Regel langsamer würden. „Sie sind vorsichtiger, weil sie ein unbekanntes Gefährt erkennen.“

Ein Velomobil gilt laut Gesetz als normales Fahrrad, das ohne Kennzeichnungspflicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Mit dem mehrspurigen Fahrzeug dürfen die Fahrer aber auf der Straße fahren und sind nicht dazu verpflichtet, den Radweg zu nutzen. Das sei bei dem schlechten Zustand auch kaum möglich, merkt Bernd B. an und kritisiert die zu schmalen und häufig unebenen Radwege in der Region. Aufgrund der Form des besonderen fahrbaren Untersatzes sind dem erfahrenen Velomobilisten zufolge Geschwindigkeiten von bis zu 40 Kilometer in der Stunde möglich. „Bergab werden es auch problemlos 70 Stundenkilometer.“ Das Kurvenverhalten sei anfangs gewöhnungsbedürftig, gibt er zu, dass das rund 36 Kilo schwere Gefährt durchaus Platz benötigt.

Velomobil ersetzt Zweitwagen

In der Familie des Bassumers hat das Velomobil sogar den Zweitwagen ersetzt, denn auch bei Regen fährt Bernd B. damit zur Arbeit. Ein sogenannter Schaumdeckel schützt den Fahrer im Inneren des Velomobils vor Regen. Windanfällig sei die Karosserie nicht, erklärt der Bassumer, der selbst schon bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern unterwegs war. Neben dem Klimaschutzgedanken bedeute das Velomobil für ihn auch einen sportlichen Ausgleich nach dem Job.

Darüber hinaus seien weitere Strecken mit dem speziellen Liegerad kein Problem, weiß der 56-Jährige aus Erfahrung: Er ist bereits von Berlin nach Bassum gefahren und war nach den 300 Tageskilometern „überhaupt nicht erschöpft“.

Über die Jahre hat er in speziellen Onlineforen weitere Velomobilisten kennengelernt und tauscht sich regelmäßig mit ihnen aus. Dann geht es nicht nur ums Fahren, sondern auch um Reparaturen und Ersatzteile. „Es sind ganz normale Fahrradkomponenten in einem Velomobil verbaut“, berichtet der Bassumer. Dennoch kümmert er sich um kleinere Dinge gern selbst.