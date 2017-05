Europa-Union: Flagge zeigen

Bassum - Natürlich bereitet der Zustand der EU den Mitgliedern der Europa-Union im Kreisverband Diepholz Sorgen. Doch es gebe keinen Grund zu resignieren, erklärte der Kreisvorsitzende Gerhard Thiel während der Jahreshauptversammlung im Vorwerk der Bassumer Freudenburg.

„Zeigen wir Flagge für Europa, pflegen wir unsere grenzüberschreitenden Freundschaften. Die EU braucht mutige Bürger, die sich offen zu der europäischen Idee und den europäischen Werten bekennen“, appellierte er an die Mitglieder.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Thiel an die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der Europa-Union. Die hatte der Kreisverband gemeinsam mit dem Bundes- und Landesverband sowie mit der Stadt Syke im dortigen Ratssaal gefeiert. Es habe auch eine Feier zum zehnten Geburtstag des Syker Europagartens sowie eine Fahrt in die europäische Kulturhauptstadt Breslau (Wroclaw) gegeben.

2016 gab es rote Zahlen

Die Jubiläumsfeier hatte Geld gekostet, was sich auch in der Kasse bemerkbar machte. Schatzmeister Gerd Kropf schrieb daher „trotz geringer Verwaltungsausgaben“ für 2016 rote Zahlen.

Auch in diesem Jahr müsse die Union weiter für die Stärkung des europäischen Gedankens eintreten und nach neuen Impulsen suchen, die auch junge Leute begeistern, erklärte Thiel. Er lud die Mitglieder ein, sich vom 18. bis 20. August an einer Fahrt in die europäische Kulturhauptstadt Aarhus (Dänemark) zu beteiligen und vom 2. bis 5. Oktober an einer Studienfahrt nach Straßburg teilzunehmen.

Die Mitglieder beschlossen, bei der Landesversammlung zu beantragen, dass künftig auch in Niedersachsen – wie in den meisten anderen Bundesländern – eine Europawoche veranstaltet wird.

Bei den Vorstandswahlen kandidierte Heinrich Warneke nach acht Jahren als Beisitzer nicht wieder. Auch Schatzmeister Gerd Kropf und Geschäftsführer Jonathan Kollschen stellten ihre Posten zur Verfügung, bleiben aber auf anderen Positionen im Vorstand tätig.

bt