Eschenhausen aus verschiedenen Blickwinkeln

Von: Anika Seebacher

Teilen

Die Jury, bestehend aus (v.l.) Brigitta Wortmann, Heike Cordes und Kerstin Meineke, hat sich für 26 Fotos entschieden, die es nun in der Fotobox zu kaufen gibt. © Foto: Seebacher

26 Karten mit Dorfansichten in einer Box sind das Ergebnis eines Fotowettbewerbs. Die Präsentation ist beim Dorffest am 6. August.

Eschenhausen – Sie hatten die Qual der Wahl: Aus rund 160 Fotomotiven stellten Brigitta Wortmann, Heike Cordes und Kerstin Meineke die Auswahl für die Eschenhauser Fotobox zusammen. 26 Aufnahmen aus dem Ort, die im Rahmen eines Wettbewerbs entstanden sind, haben es geschafft und sind unter dem Namen Dorfansichten erhältlich. Die Schachtel wird am Samstag, 6. August, der Öffentlichkeit präsentiert.

Die ursprüngliche Idee liegt schon eine ganze Weile zurück. „Im Jahr 2020 haben wir bei der Jahreshauptversammlung einen einjährigen Fotowettbewerb ausgerufen“, erinnert sich Brigitta Wortmann an die Zusammenkunft der Mitglieder von Unser Dorf Eschenhausen. Viele Vorgaben gab es nicht. Einzige Bedingung war die Tatsache, dass das Bild eine Ansicht aus Eschenhausen zeigt. Es sollten Aufnahmen aus jeder Jahreszeit dabei sein und die Vielfalt des Ortes widerspiegeln. Aus einem Jahr wurden schließlich mehr als zwei. Der Grund – natürlich – die Pandemie. „2021 hatten wir gar keine Mitgliederversammlung und dieses Jahr erst mit Verspätung“, sagt Wortmann. Doch mit der Versammlung des Vereins Anfang Mai war schließlich der Einsendeschluss erreicht.

Sechs Teilnehmer haben eine reichhaltige Auswahl geliefert

„Im Anschluss haben wir mit der Sichtung begonnen“, sagt Kerstin Meineke, die ebenso wie Brigitta Wortmann und Heike Cordes zum Jurymitglied ernannt wurde. Insgesamt sechs Teilnehmer hatten im Rahmen des Fotowettbewerbs eine reichhaltige Auswahl abgeliefert – von farbenprächtigen Blumen über Sonnenauf- und -untergänge bis zu ortsbildprägenden Gebäuden und Gegenständen. „Es sind ganz typische Ansichten aus dem Dorf dabei, aber auch versteckte Ecken“, beschreibt Wortmann die Fotos, die allesamt die Idylle und abwechslungsreiche Landschaft der rund 190 Einwohner großen Bassumer Ortschaft dokumentieren.

Beim Siegerfoto war sich die dreiköpfige Jury schnell einig, verraten die Frauen und präsentieren ein Foto von Meike Pannewitz. Dieses zeigt das Spielhaus am Rastplatz an der Eule bei Sonnenaufgang.

Als sie überlegt hätten, wofür die Fotos überhaupt verwendet werden, stand laut Meineke schnell fest, dass es nicht der klassische Kalender werden soll. „Dafür hätten wir auch nicht die Menge an passenden Motive zusammenbekommen“, ergänzt Wortmann. Daher kamen die Frauen auf die Fotokarten. „Die lassen sich als Glückwunschkarte oder als Gruß verschicken“, so Wortmann: „Oder man hängt sich alle 26 Karten an die Wand.“ Denn genau diese Anzahl an Motiven ist nach der Auswahl auf Karten gedruckt worden. Sechs Klappkarten und 20 Postkartenformate haben die Frauen anschließend in eine Box gepackt, auf der ebenfalls Eschenauser Dorfansichten zu sehen sind.

Der gewinn kommt dem Verein Unser Dorf Eschenhausen zugute

Die Box ist erstmalig beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Eschenhausen erwerbbar. Am Samstag, 6. August, findet ab 18 Uhr gleichzeitig das Dorffest am Feuerwehrgerätehaus statt. Eine Box aus der 200 Exemplare umfassenden Auflage kostet 15 Euro. „Der Gewinn kommt unserem Verein zugute“, unterstreicht Brigitta Wortmann, dass von dem Geld weitere Projekte im Ort unterstützt werden.

Wer die Fotobox außerhalb des Dorffests kaufen möchte, kann sich an den Vereinsvorsitzender Peter Cordes wenden. Weitere Ansprechpartner sind die drei Jurymitglieder.

Kontakt

Peter Cordes unter 0160 / 82 50 810