„Es ist ein Tabuthema“

Von: Marcel Prigge

Teilen

Hat viele Ideen, die sie noch umsetzen möchte: die 26-jährige Studentin Gülhan Yanar. © Lennard Ohlendieck

Gülhan Yanar gehört zu den Bassumer Mutausbrechern. Sie will sich selbstständig machen – mit Menstruationstassen-Wascher

Bassum – „Es ist ein Tabuthema für viele Menschen.“ Eines, welches sie aber gern anspreche und in den Fokus rücke. Die 26-jährige Bassumerin Gülhan Yanar will den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Und das, mit einer Idee, die nicht nur gut für den eigenen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt ist: besondere Menstruationstassen-Wascher.

Menstruationstasse

Für alle, die nicht wissen, was eine Menstruationstasse ist: Menstruationstassen sind wiederverwendbare Monatshygieneartikel. Es handelt sich um ein kelchähnliches Gefäß, das, ähnlich wie ein Tampon, in die Scheide eingeführt wird.

Eine Menstruationstasse halte zehn Jahre und könne bis zu 2 000 Tampons ersparen, berichtet Yanar. Vorausgesetzt, die Pflege stimmt. Eigentlich also eine gute Sache, gebe es nicht ein Problem: Die Tassen seien nur bedingt für den Alltag, geschweige denn für Reisen geeignet. „Normalerweise muss man die Tasse alle acht Stunden herausnehmen und reinigen, häufig aber öfter. In den öffentlichen Toiletten geht das häufig nicht. Auf der Toilette im Büro die Tassen zu reinigen ist vielen einfach unangenehm.“

Yanar habe die Idee eines Menstruationstassen-Waschers, den man mitnehmen könnte – vielleicht mit einem Deckel, eventuell mit einem besonderen Kniff –, keine Ruhe gelassen, und sie wollte sich des Themas annehmen. „Mich hat das richtig aufgeregt, dass es so etwas noch nicht gibt.“ Auch eine Internetrecherche führte zu nichts. Erst über Patente sei klar geworden, dass ein kleiner Internetshop etwas annähernd Ähnliches verkauft – allerdings für 60 Euro. „Ich dachte mir, ich kann das besser“, sagt die Bassumerin selbstbewusst.

Unternehmensgründung erfolgt mit zwei weiteren Mitstreitern

Komplett alleine die Sache anzugehen, sei für sie aber keine Option gewesen. Zu dritt werde also der Schritt einer Unternehmensgründung gewagt. Mit dabei: Lucia Scheffner, die den betriebswirtschaftlichen Teil übernehmen soll. „Wenn ich in einer Sache keine Ahnung habe, dann sind es die Finanzen“, sagt Yanar, die zudem mit Pascal Biewald einen gelernten Modellbauer mit an Bord weiß. Seine Expertise werde für die Formen gebraucht, in die die Tassen-Wascher gegossen werden sollen. Was Yanar für ein Vorhaben dieser Art technisch können muss, hat sie aus ihrem Studium an der Hochschule Bremen gelernt. „Ich studiere zurzeit Automatisierungstechnik und schreibe meine Bachelorarbeit bei Siemens in Nürnberg.“ Einzelheiten zum Material und zu Gussformen habe ihr ein Praktikum bei der Fun Factory in Bremen vermittelt – einem Unternehmen, das auf Erotikspielzeuge spezialisiert ist. Die Fachkräfte dort seien im Umgang mit Silikon geübt, das Know-how sei da. „Und auf das Silikon kommt es an“, ist sich die Studentin sicher, denn: „Das Material ist schwieriger und vielfältiger, als man denkt“. Medizinisches Silikon müsse es nämlich sein, es dürfe außerdem keine Weichmacher enthalten. Es komme also auf die richtige Materialmischung an.

Dass die Ideengeberin überhaupt studiert, ist nicht selbstverständlich. In den Abiturprüfungen habe Yanar plötzlich epileptische Anfälle bekommen. „Vermutlich war es der Stress“, resümiert sie die Zeit. In den Nachprüfungen sei die Prüfungsangst hinzugekommen. „Ich habe also kein reguläres Abitur.“ Im Anschluss folgte die Ausbildung bei McDonalds und bei Nordsee. Über die Hans-Böckler-Stiftung habe sie nach Abschluss ein Vollstipendium erhalten. „Ich wurde komplett unterstützt“, ist Yanar dankbar.

Yanar hat den Gründerpreis der Hochschule Bremen gewonnen

In ihrer Hochschulzeit begann Yanar, ihre zahlreichen Ideen erstmals in die Tat umzusetzen – mit Erfolg. Im Juni vergangenen Jahres gewann die Studentin einen Gründerpreis der Hochschule. Eine unfertige Idee musste vorgestellt werden, viele Fachbereiche waren beteiligt. „Das Thema war Pflege, aber es haben Leute aus dem Marketing und dem Eventmanagement teilgenommen.“

In 60 Stunden Arbeit sei ein Konzept für einen Beckenbodentrainer für den Mann entstanden. „Viele Männer bekommen im Laufe ihres Lebens Prostataprobleme.“ Da in dieses Projekt jedoch mehr Forschungspotenzial und Elektronik stecke, wollte sie die Idee erst einmal nicht verfolgen. „Das ist vielleicht etwas für die Zukunft.“

Für die aktuelle Gründungsidee habe diese Phase an der Hochschule der 26-Jährigen viel Selbstbewusstsein gegeben. „Man merkt, die eigenen Ideen sind gar nicht mal so schlecht“. Der Gewinn des Wettbewerbs – 500 Euro – wurde direkt in für einen Domainnamen einer Internetadresse des neuen Projektes reinvestiert.

Bassumer Projekt Mutausbruch hilft mit Tipps

Auch über die Bridge-Förderung der Universität Bremen hätte sie für ihr Vorhaben eine Unterstützung erhalten. 5 000 Euro habe es gegeben, jedoch mit einem Problem: „Wir konnten leider nicht komplett frei über die Gelder verfügen.“ Beispielsweise sollte eine gebrauchte Maschine zur Produktion der Tassen-Wascher über Kleinanzeigen gekauft werden, um Geld zu sparen. Das hätte so aber nicht abgerechnet werden können. „Die wollen uns helfen und wir sind dankbar dafür. Die Gesetze können die Förderer ja auch nicht verschieben.“

Zuletzt sei sie auf das Projekt der Mutausbrecher in Bassum gestoßen, die Ideengebern auf ihren Weg in die Selbstständigkeit helfen. „Ich habe das Plakat gesehen und mich gefragt, was es damit auf sich hat. Das hat mir einfach keine Ruhe gelassen.“ Von Beginn an habe sie sich hilfreiche Tipps bekommen. „Ich weiß jetzt beispielsweise, was auf mich zukommt, wenn ich hier ein Gewerbe anmelden will“, zeigt sich Yanar begeistert. Es habe von Anfang an mit den Mutausbrechern „sehr gut gepasst“.

Wie geht es mit der Idee eines eigenen Unternehmens weiter? Derzeit befinde sich das Produkt in der Phase des „Rapid Prototyping“, sagt Yanar. Es werde an der Funktionalität, der Weichheit des Materials und an der Größe herumprobiert. In der kommenden Zeit werde sich ein System für einen Deckel überlegt. Außerdem gebe es noch einige Besonderheiten zu beachten und zu bedenken, über die Yanar jedoch noch nichts verraten möchte. „Ich möchte gerne ein Patent anmelden, damit es nicht einfach so nachgemacht werden kann“, sagt sie, fügt aber hinzu: „Die Wascher sollen trotzdem einfach bleiben.“

„Am Ende geht es auch irgendwie um die Reise“

Danach werde die „Nullerserie“ angegangen. Bedeutet: „Wie stelle ich das eigentlich alles auf einer professionellen Basis her?“, gibt die Bassumerin Auskunft. Ein Thema, bei dem Bedenken aufkommen. „Ein bisschen Angst vor der Produktion und dem, was da noch auf uns zukommt, habe ich schon“, gesteht die 26-Jährige. Weiterhin schwirren ihr Fragen im Kopf herum: „Was für ein Chef könnte ich eigentlich werden?“ und „Was, wenn sich irgendwann einmal eine Betriebsblindheit einstellt?“ Das sei aber alles Zukunftsmusik.

Angst vor dem Scheitern habe die Studentin nicht: „Ich habe eine Ausbildung und bald ein abgeschlossenes Studium. Irgendwie werde ich Arbeit finden. Und sollte es nicht mit dieser Idee klappen, dann vielleicht mit der nächsten“, ist Yanar zuversichtlich. Und überhaupt: „Am Ende geht es auch irgendwie um die Reise.“