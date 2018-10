Neue Chefärztin in Bassum: Cornelia Schnittger

Bassum - Dr. Cornelia Schnittger ist neue Chefärztin für Innere Medizin und Geriatrie in der Klinik Bassum. Sie ist fachlich breit aufgestellt und kann bereits auf mehrere Jahre Chefarzterfahrung zurückgreifen, berichten die Kliniken Landkreis Diepholz in einer Pressemitteilung.

Schnittger begann ihr Studium der Humanmedizin 1985 an der Medizinischen Hochschule Hannover, an der sie 1993 den Doktortitel erhielt. Im Laufe ihrer Tätigkeiten als Chefärztin und ärztliche Direktorin erlangte die gebürtig aus Brake stammende Ärztin diverse Qualifikationen – unter anderem in Ernährungsmedizin, Rettungsmedizin, Physikalischer Therapie und Balneologie (Bäderheilkunde) sowie ärztlichem Qualitätsmanagement.

„Frau Dr. Schnittger bringt ganz schön Wind in die Klinik, in der positivsten Auslegung der Worte“, berichtet Bassums Klinikmanagerin Juliane Schulze. „Sie hat die Erwartungen an sie nach so kurzer Zeit bereits übertroffen.“

+ Cornelia Schnittger © Kliniken Landkreis Diepholz

Als Chefärztin der Abteilung Akutgeriatrie mit geriatrischer Komplexbehandlung arbeitet Schnittger mit einem Team aus Experten verschiedener Fachrichtung zusammen und übernimmt damit die Verantwortung der Altersmedizin. Diese befasst sich mit gesundheitlichen Fragen bei älteren Menschen und berücksichtigt in besonderem Maße die Umstände, die typischerweise viele Krankheitsabläufe im Alter komplizieren.

