Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Für den Kreisvorstand der GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) ist die rote Linie überschritten: Kritik an der „Lange-Bank-Politik“ des Kultusministeriums üben die GEW-Vorsitzende Edith Goldmann und ihre Stellvertreterin Katharina Warrelmann. Denn obwohl die in vielen Fällen unerträglichen Arbeitsbedingungen hinreichend bekannt seien, würden keine erkennbaren Entlastungen und Verbesserungen auf den Weg gebracht. Deshalb würden Betroffene versuchen, sich selbst zu wehren: „Die ersten Lehrer klagen.“

Beim Verwaltungsgericht seien mittlerweile zehn solcher Klagen anhängig, so Edith Goldmann, wenngleich sie – noch nicht – aus dem Landkreis Diepholz kämen.

„Die Lage ist prekär. Wir haben schon über einen sehr langen Zeitraum Lehrermangel“, so Goldmann. „Betroffen sind aber auch Schulbegleiter, pädagogische Mitarbeiter, Sozialarbeiter an Schulen und auch angestellte Lehrer“, fügt Katharina Warrelmann hinzu.

Beide verweisen auf die Arbeitszeitstudie, die von der GEW bereits 2016 erarbeitet und vom Kultusministerium überprüft worden sei. Dass Lehrkräfte mehr als 50 Stunden pro Woche arbeiten, sei unbestritten: „Die ständige Überforderung hat schon dazu geführt, dass Schulleiter jungen Amtsanwärtern empfehlen, in Teilzeit zu arbeiten, um den Job überhaupt noch schaffen zu können“, sagt die GEW-Kreisvorsitzende. Lehrkräfte hätten in Niedersachsen 2,5 Millionen Überstunden geleistet. „In nur einem Jahr“, betont Katharina Warrelmann. „Es muss endlich was passieren. Es fehlen kreative Konzepte der Landesschulbehörde“, fügt Edith Goldmann hinzu. Grundsätzlich müsse eine neue Arbeitszeitverordnung geschaffen werden.

Besondere Sorgen bereitet Katharina Warrelmann, selbst Förderschullehrerin, die Entwicklung der Inklusion. Teilhabe für alle Menschen sei ein verbrieftes Recht, „aber wir haben eine Mängelverwaltung an den Schulen“. Der Landesrechnungshof habe ermittelt, dass nur 61 Prozent der inklusiven Beschulung abgedeckt werden könnten. Dass die Landesregierung sowohl auf die Inklusion als auch Förderschulen setze, sieht Warrelmann mit Sorge – und wünscht sich „eine passgenaue Förderung von Schülern mit Handicap. „Denn zurzeit kommen nur zehn Prozent der Förderschüler in den Gymnasien an“, schildert sie deren Bildungsperspektiven.

Um allen Lehrkräften ein Forum für den Erfahrungsaustausch zu bieten, richtet die GEW ein Lehrer-Erzählcafé ein. Am 5. Mai feiert es um 18 Uhr im Gleis 1 in Syke Premiere.