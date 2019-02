Verpackungstonne im Landkreis: Erste Leerungsrunde ist beendet

Milchkartons gehören in die Verpackungstonne - am besten flach, das spart wertvollen Platz.

Die flatterhaften Zeiten sind vorbei - seit Jahresbeginn gehört im Landkreis Diepholz die Verpackungstonne zum Entsorgungsalltag. Die erste Leerungsrunde ist beendet. Resonanz der Bürger: Rund 3600 Haushalte möchten eine andere Behältergröße.

Landkreis Diepholz - Das Ergebnis für 2018 liegt noch nicht vor. Aber rund 6 570 Tonnen Wertstoffe haben die Bürger im Landkreis Diepholz 2017 produziert. Diese Menge - nicht selten als Verpackungsmüll kritisiert - kam damals noch in den hauchdünnen, reißanfälligen gelben Säcken zusammen. Die flächendeckend letzten von ihnen hat die AWG (Abfall Wirtschafts Gesellschaft) zusammen mit ihrem Entsorgungspartner, der Firma Stenau, im Januar abgeholt - parallel zur ersten Tonnen-Entleerungsrunde.

Deren Ergebnis: 621 Tonnen Verpackungen, so AWG-Pressesprecher Matthias Kühnling, sind via Tonne zusammengekommen. Welche Bürger-Resonanz hat die AWG zur neuen Praxis erhalten? „Wir haben Rückmeldungen aus rund 3600 Haushalten bekommen“, so Kühnling. Die meisten davon seien mit dem Wunsch verbunden: „Wir möchten mehr Kapazitäten haben.“

Diesen Bürgern reicht also das Volumen nicht, sie wollen mehr Platz für ihren Verpackungsabfall. Probleme, so zeigen Meldungen an diese Zeitung, gab es mehrfach in Mehrfamilienhäusern. In Weyhe hatten Bewohner einer solchen Anlage so viele gelbe Säcke in der Tonne entsorgt, dass für ihre Nachbarn im Haus kein Platz mehr blieb. Einen ähnlichen Fall schildert eine Bassumerin.

Feinjustierung läuft

„Wir sind zurzeit bei der Feinjustierung“, berichtet Kühnling über die Anpassungsbemühungen der AWG. Nachverteilungen von Behältern würden allerdings noch etwas dauern: „Wir bitten um etwas Geduld. Wir sind mit vollem Einsatz dabei.“

Die neue Tonne mit dem sonnengelben Deckel war im November verteilt worden. Standardmäßig waren Behälter mit 240 Liter Volumen an klassische Wohnhäuser und mit 1 100 Litern Fassungsvermögen an Mehrfamilienhäuser ausgeliefert worden. „Wir sind nicht ganz pünktlich fertig geworden“, blickt der Pressesprecher auf den Zeitplan. Insbesondere in kleinen Orten ohne Straßennamen habe es Probleme gegeben. Mittlerweile seien aber alle Haushalte versorgt - bis auf die rund 1000, die sich bewusst gegen die Verpackungstonne entschieden hatten. Sie nutzen weiterhin die gelben Säcke, müssen sie aber selbst zu den Wertstoffhöfen der AWG bringen.

Nicht jedes Plastik darf in die Tonne

Zurück zur Tonne: Einerseits will die AWG alle Behältergrößen-Wünsche erfüllen, aber andererseits möchte sie nicht unnötig Entsorgungsplatz bereitstellen: „Es soll nicht dazu einladen, verpackungsfremde Produkte in der Tonne zu entsorgen.“ Denn die ausgediente Rührschüssel oder der beschädigte Eimer sind Gebrauchsgegenstände und dürfen nicht in die Tonne. Entsorgungsmöglichkeiten für diese Produkte und andere mehr stellt die AWG in ihren Wertstoffhöfen zur Verfügung.

Damit das Tonnen-Volumen für alle Verpackungen reicht, empfiehlt die AWG, sie lose einzuwerfen - und nicht in gelben Säcken, deren Ausgabe in den Rathäusern ohnehin eingestellt ist. Platz sparen könnte auch die flache Entsorgung von Getränke-Kartons oder das Stapeln von Joghurtbechern, wobei deren Deckel - weil aus anderem Material - getrennt eingeworfen werden sollten.

„In vielen Gewerbebetrieben fallen Transportverpackungen wie Folien und Styropor an“, blickt Matthias Kühnling auf ein ganz anderes Problem. „Sie dürfen nicht über die Verpackungstonne entsorgt werden, dafür gibt es andere Möglichkeiten.“ Auf Anfrage berate die AWG gern.

Die Gewerbebetriebe im Landkreis waren nicht automatisch versorgt worden, sie müssen die Tonne per Internet bei der AWG bestellen.

Kommentar zum Thema

Von Anke Seidel

Skurrile Rechtslage: Blumentopf nicht gleich Blumentopf

Die Entsorgungspraxis treibt seltsame Blüten. Wie skurril: Blumentopf ist nicht gleich Blumentopf, auch wenn beide aus Plastik bestehen und dasselbe Recycling-Verfahren durchlaufen sollten. Rechtslage aber ist: Tragen wir darin die Garten-Geranien nach Hause, dürfen wir die Plastiktöpfe in die Verpackungstonne oder den gelben Sack werfen – sie gelten als Verpackung. Segnet aber unsere treue Yucca-Palme das Zeitliche, gilt ihr Plastiktopf – weil Lebensraum der Wohnzimmerpflanze – eben nicht als Verpackung. Ab in den Restmüll – das ist erlaubt. Aber der soll doch möglichst von Plastik befreit werden – oder? Weil das Duale System (DSD) die Verpackungsentsorgung finanziert, ist Blumentopf eben nicht gleich Blumentopf. Man fasst es nicht!

Mit dieser Praxis ist absolut kein Blumentopf zu gewinnen. Nur lebensnahe Regelungen sind auch wirksame. Genau die muss der Gesetzgeber ganz schnell schaffen.

Der Umwelt zuliebe.