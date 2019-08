Ersatzbus hält nicht am Bahnhof in Bramstedt

Bramstedt – Wieder ein Wochenende, an dem Ingrid Hansow nichts unternehmen kann. Die Bramstedterin ist gehbehindert und kann nicht gut lange Strecken laufen. Von daher freut sie sich über die Bahnanbindung in ihrem Heimatort. Dass der Bahnsteig nicht barrierefrei ist, – Reisende müssen auf einer Seite eine steile Treppe erklimmen; Fahrstuhl Fehlanzeige! – darüber ärgert sich die Rentnerin seit Jahren.

Nun kommt regelmäßig ein weiteres Ärgernis hinzu. Mal wieder gibt es Arbeiten an der Strecke, mal wieder fallen Züge aus. Ersatzverkehr sei eingerichtet, heißt es seitens der Nordwestbahn. Blöd nur, dass dieser nicht am Bahnhof in Bramstedt hält, sondern an der Grundschule an der Landesstraße. „Das sind 1,7 Kilometer Umweg“, hat die Rentnerin errechnet.

Zu weit für sie, zu weit für ihre Freundin, die ebenfalls gehbehindert ist. „Ich verstehe nicht, warum der Bus nicht den Schlenker fährt. Zum Bahnhof muss ich schließlich auch, weil dort der Fahrkartenautomat steht.“

Die Verantwortlichen geben dort zwar den Hinweis auf den Ersatzverkehr – ein entsprechender Zettel klebt hinter Glas. Allerdings muss man schon zweimal hingucken. Die Angabe der Haltestelle steht klein gedruckt ganz unten auf dem Blatt.

Eine Anfrage dieser Zeitung an die Pressestelle der Bahn zu der Festlegung der Haltestelle, blieb gestern noch unbeantwortet.

Aufgrund von Vegetationsarbeiten durch die DB Netz AG entfällt morgen ein Großteil der Zugverbindungen der Linie RS 2 zwischen Twistringen und Syke sowie am 11. August zwischen Twistringen und Kirchweyhe. Die Nordwestbahn richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein, heißt es in einer Mitteilung. Der Ersatzverkehr startet zum Teil zu früheren Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Den Ersatzfahrplan finden die Fahrgäste auf der Website www.nordwestbahn.de/de/baustellen

