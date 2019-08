Wedehorn – Jetzt müssen nur noch ein paar Feinheiten geübt werden, dann kann’s losgehen: Die Wedehorner Theaterspieler proben den plattdeutschen Einakter „Erik schall to‘n Ernteball“ von Florian Kruse. Der Vorhang öffnet sich am Samstag um 20 Uhr auf dem Göpel-Platz. Einlass ist ab 19 Uhr.

Nach dem Theaterstück wird das Theaterzelt zum Partyzelt umgebaut und Feuerwehrball gefeiert. Für die Musik sorgt ein DJ.

Wer dann noch keinen Walzer und keinen Disco-Fox kann, muss bei der Theateraufführung nicht richtig aufgepasst haben. Denn in dem Stück geht es ums Tanzen: Erik (Hendrik Krüer) will nicht zum Ernteball, er kann nämlich noch nicht tanzen und fürchtet, sich lächerlich zu machen. Vor allem Wiebke (Anika Engler) gegenüber wäre ihm das äußerst peinlich, denn er ist in sie verliebt. Als er Opa (Richard Plöger) seinen Kummer erzählt, merkt der sofort, woher der Wind weht, zumal Wiebke unbedingt mit Erik zu dem Fest will. Da fackelt Opa nicht lange und bringt Erik die Walzerschritte bei: „Eers pendeln mit de Been, un bi Dree geiht dat denn los“. Das sorgt zwar zunächst für blaue Flecken, aber den Zuschauern könnten diese Tanzeinlagen großes Vergnügen bereiten. Doch dann tanzen Opa und Erik, bis Tante Immi (Imke Riedemann) darauf zukommt und beiden erklärt, dass Walzer beim Erntefest eher selten getanzt werden. Sie bringt Erik den Disco-Fox bei und vermittelt ihm auch noch einige Verhaltensregeln. Er ist ein gelehriger Tanzschüler, aber seine Schwester Rieke (Janin Engler) kann noch besser tanzen und zeigt ihm auch noch eine Choreografie aus ihrer Tanzschule.

Es ist eine muntere Tanzstunde, in die Pastor Fink (Hilmar Schmidt) hineinplatzt, um persönlich den „Kirchenboten“ vorbeizubringen. Auch hier blickt Opa voll durch, denn das „Karkenblatt“ verteilen überall im Kirchspiel die Konfirmanden. Nur seiner Tochter Mimmi (Anke Engler) bringt der Pastor die Zeitschrift immer persönlich vorbei. Auch Immi vermutet, „dass da was läuft“ und sorgt dafür, dass ihre Schwester Mimmi und der Pastor sich endlich mal ungestört unterhalten können.

Wie es weitergeht, soll nicht verraten werden. Was aber verraten wird, ist das weitere Programm des Feuerwehrfestes, denn das Theater ist nur der Starter. Am Sonntag folgt der zweite Teil mit dem Seifenkistenrennen. Es beginnt um 13 Uhr.

Am Start sind 18 Kinder und 12 Erwachsene, sie fahren zwei Durchgänge. Beide Weiten werden addiert.

Alle teilnehmenden Kinder erhalten einen Pokal, von den Erwachsenen nur die drei Ersten. Einen weiteren Pokal gibt es für das beste Design.

Als Jury entscheiden Bürgermeister Christian Porsch, Horst Husmann und Ulf Kaack über diesen Titel. Es gibt Kaffee und Kuchen. bt