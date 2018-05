Eric Olsen regiert die Bassumer Schützen von 1848

Proklamation und Umzug bei bestem Wetter

Das neue Königshaus der Bassumer Schützen von 1848: Swetlana (von links) und Erik Olsen als Schützenkönigspaar 2018, Cindy Bremer als Jungschützenkönigin mit ihrem Prinzen Reza Jafari sowie Kinderkönig Theo Liesmann mit seiner Königin Kary-Ann Pehl.

Bassum - Von Berthold Kollschen. Es war wieder so ein Tag, der genau zu einem großen Schützenfest gehört: Der Tag der Proklamation des neuen Königshauses der Bassumer Schützen von 1848. Dazu hatte man sich am Samstag auf dem TSV-Sportplatz versammelt, nachdem der Schützenumzug durch die Stadt gezogen war und auf dem Stiftshügel und am Rathaus pausiert hatte.