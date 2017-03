Erschütterungen im Kreis Diepholz: „Erinnerung an vergangenes Jahr“

Bassum - Eine spürbare Erschütterung der Erde war am Donnerstag gegen 20 Uhr im Großraum Bassum, Syke und Twistringen zu spüren. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) konnte am Freitagmorgen noch keine konkreten Angaben zur Ursache des Vorfalls machen, schließt ein Erdbeben aber aus.

Zuvor berichteten viele Anwohner, ein solches gespürt zu haben. Die Experten des LBEG haben die Untersuchung aufgenommen, teilte eine Sprecherin am mit. Auch die Ursache der zu hörenden Knalle bleibt bisher unbekannt. Die Polizei in Weyhe, bei der der Lärm ebenfalls zu hören war, ging am Freitagmorgen von Überschallflugzeugen aus, die in der Region möglicherweise unterwegs waren.

Als es kurz vor Beginn der Tagesschau zu dem vermeintlichen Beben kam, wurden bei Jürgen Bründer aus Syke Erinnerungen an einen ähnlichen Vorfall im vergangenen Jahr wach: „Auf einmal fing das ganze Haus an zu schütteln“, berichtet er. „Nach 30 Sekunden noch einmal. Da dachte ich natürlich: Was passiert da? Auch mit Kollegen aus Bassum, Twistringen und Schwarme hat Bründer bereits gesprochen. „Es war eine richtige Erschütterung bei uns, und auch an anderen Orten war das Beben noch deutlich zu spüren.“

Zuletzt hatte die Erde in der Region Bremen am 27. Februar bei Langwedel im Landkreis Verden gebebt. Die Erschütterungen werden auf die dortige Erdgasförderung zurückgeführt. Seit 2008 wurden im Bereich des Erdgasfeldes acht schwache Beben der Stärke 1,8 bis 3,1 registriert.

Auf der Internetseite des LBEG gibt es eine Übersicht über die vergangenen Erdbeben in Niedersachsen.

Rubriklistenbild: © dpa