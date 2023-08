Simon Klopsch aus Nordwohlde reist nach Bolivien und unterstützt Schuhputzer

Von: Fabian Pieper

Dort geht’s hin: Simon Klopsch aus Nordwohlde reist im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres für ein Jahr nach Bolivien. Dort kümmert er sich um Schuhputzer. © Fabian Pieper

Simon Klopsch ist 19 Jahre alt, kommt aus Nordwohlde, hat gerade ein Traum-Abi in der Tasche und fliegt Ende August für ein Jahr nach Bolivien. Dort unterstützt er eine Organisation, die sich um die sozial schwach gestellten Schuhputzer in der Hauptstadt La Paz kümmert. Bis dahin muss er jedoch noch ein paar Vorbereitungen treffen.

Nordwohlde – Was mache ich nach dem Abitur? Diese Frage stellen sich jedes Jahr auch in Bassum Hunderte Schüler. Simon Klopsch aus Nordwohlde hat darauf nun eine Antwort gefunden: Der frisch gebackene Abiturient hat sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) entschieden. Ende August reist er deshalb mit Unterstützung der Organisation Vamos Juntos für ein Jahr nach Bolivien. Dort will er sich sozial engagieren.

Konkret heißt das: Er wird sich in der Hauptstadt La Paz um die sozial schwach gestellten Schuhputzer kümmern. „Sie leben zu den Füßen der Leute“, erklärt er. In La Paz würden sie sich sogar maskieren, um nicht von Freunden und Familie erkannt und daraufhin geächtet zu werden. Simons Aufgabe bestehe nun darin, zu den Schuhputzern – ihm würden rund 50 von ihnen zugeteilt – eine Beziehung aufzubauen. „Ich lerne die kennen, die lernen mich kennen“, sagt der 19-Jährige.

Auf der Suche nach Herausforderungen

Diese Vertrauensbasis sei wichtig. Denn in weiteren Schritten soll er sie bei Projekten unterstützen, etwa beim Ansparen von Geld. Zudem kümmert sich die Organisation laut Simon um Gesundheitsversorgung, Bildung und soziale Vernetzung der Schuhputzer untereinander und deren Familien.

Aufgaben, an die Simon noch vor wenigen Wochen keinen Gedanken verschwendet habe, wie er selber sagt. Schließlich kokettierte er lange mit dem Gedanken, nach dem Abitur an der BBS Syke – Traumnote 1,0 – mit einem Studium der Psychologie oder Medizin zu beginnen. Doch Simon sagt: „Ein Studium ist zwar herausfordernd, aber zu lernen und sich selber zu organisieren, das kann ich sehr gut. Ich habe eine Herausforderung gesucht, an der sich wachsen kann. So entschied er sich für ein FSJ.

Vorbereitungen für den Aufenthalt in Südamerika

Dennoch bezeichnet der Nordwohlder das Vorhaben als „mit heißer Nadel gestrickt“. Denn eigentlich stünden sämtliche Pläne für die FSJler bereits im Dezember fest. Da Simon sich jedoch erst vor wenigen Wochen und als einziger Kandidat beworben hat, sei sein Engagement im Schnellverfahren eingetütet worden; auf das genaue Datum für seinen Flug oder die Kontaktdaten seiner Gastfamilie warte er noch.

Da wundert es kaum, dass bei ihm die Aufregung derzeit groß ist. „Es ist eine positive Nervosität“, betont er lächelnd. „Ich bin schon gespannt auf die Leute, die ich dort treffen werde, und wie ich aufgenommen werde.“ Schon jetzt treffe er Vorbereitungen für seinen Aufenthalt in Südamerika. „Ich lerne noch ein paar Spanisch-Vokabeln“, sagt Simon, der in der Schule ein paar Jahre lang Spanisch als Fremdsprache gelernt hat. Dennoch stelle er sich auf eine Kommunikation „mit Händen und Füßen“ ein.

Simon Klopsch wirbt für soziales Engagement

Zudem erhalte er in einem Vorbereitungsseminar weitere Informationen über das Leben in der mit rund 3600 Metern höchstgelegenen Hauptstadt der Welt. Was er bereits weiß und mit einem Lachen verrät: „Das Klima dort ist nicht so komfortabel.“ Das sei nämlich das ganze Jahr über in etwa gleich: trotz starker Sonneneinstrahlung tagsüber um die 17 Grad Celsius, nachts durchaus bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und: „Es gibt dort keine Heizungen. Also nachts ist es kalt!“

Und ohne bis jetzt auch nur einen Fuß auf den südamerikanischen Kontinent gesetzt zu haben, wirbt Simon Klopsch für soziales Engagement wie ein FSJ bei Vamos Juntos oder vergleichbaren Organisationen: „Wenn alle Jugendlichen das machen würden“, sagt er, „wäre das gut.“