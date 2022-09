Entspannt auf dem Spielplatz: Coaching für Bassumer Familien

Von: Fabian Pieper

Wollen das schaukeln: Elsbeth Ruholl (l.) und Anette Prigge wollen Eltern zeigen, wie wertvoll der Spielplatzbesuch sein kann. © Fabian Pieper

Familienzentrum Bassum und Praxis Purzelbaum nehmen Eltern und Kinder mit auf den Spielplatz, um Bewegung und Spaß zu geben und Angst zu nehmen.

Bassum – Schaukeln, Rutschen, im Sandkasten spielen und auf Klettergerüsten herumklettern: Spielplätze bieten Kindern scheinbar unendliche Möglichkeiten der Beschäftigung. Sie beschäftigen sich dort intuitiv mit sich selbst und anderen. Und trotzdem gibt es dort eine ganze Menge zu lernen – auch für Eltern. Deshalb hat sich das Familienzentrum Bassum gemeinsam mit Experten ein Angebot ausgedacht, dass ab Mittwoch, 14. September, das Spielen auf dem Spielplatz auf eine theoretische Ebene holt.

Familienzentrum: Bewegung muss wie Schreiben geübt werden

Denn wüssten Sie, wie Sie einem kleinen Kind erklären können, wie es selbstständig schaukeln kann? Wie Sie ihm Ängste vor Spielgeräten nehmen können? Um solche und ähnliche Fragestellungen dreht sich das Angebot vom Familienzentrum und Anette Prigge von der heilpädagogischen Praxis Purzelbaum in Bassum. Die Heilpädagogin Prigge weiß: „Spielplätze sind für Kinder Orte des sozialen Lernens und Begegnungsstätten für die Eltern.“

Und es sind Orte, an denen Kinder in Bewegung kommen. Das sei wichtig für die Entwicklung, sagt Elsbeth Ruholl vom Familienzentrum: „Alle Dinge brauchen Übung, etwa das Schreiben oder das Benutzen von Besteck. Bei Bewegung ist das genauso.“ Wenn Kinder bestimmte Entwicklungsphasen nicht richtig durchlaufen, könne das laut Anette Prigge Konsequenzen haben: „Dann sind die Kinder unsicher beim Gehen oder beim Stehen, das wird dann früh sichtbar.“

Daher gehe es beim Angebot, das den Titel „Bewegung und Spaß auf unseren Spielplätzen“ trägt, darum, „Spaß und Freude an der Bewegung zu fördern und Eltern zu unterstützen“, so die Heilpädagogin. Das wollen Elsbeth Ruholl und Anette Prigge erreichen, indem sie immer mittwochs ein Elternteil mit einem einzelnen Kind mit auf die Spielplätze nehmen.

Rumturnende Kinder: Eltern sollen die möglicherweise vorhandenen Ängste verlieren

Der Startschuss dazu fällt am Mittwoch, 14. September, um 16 Uhr auf dem Spielplatz am Familienzentrum, Mittelstraße 2. In den folgenden fünf Wochen seien Besuche auf weiteren Spielplätzen geplant, „vielleicht auch mal in Nordwohlde oder Bramstedt, falls Eltern von dort kommen“, sagt Ruholl.

Auch naturnahe Spielplätze mit nur wenigen Spielgeräten seien vorgesehen, „um die Kreativität der Kinder zu wecken“, so Ruholl, die dann ergänzt: „Die wissen aber schon, was sie tun können.“

Betreutes Spielen also? Mitnichten, denn auch die Eltern sollen profitieren, erklärt Anette Prigge. „Wir wollen den Eltern die Funktionsweise und Wirkung der Spielgeräte erklären. Was passiert beim Rutschen? Wie stimuliert Schaukeln das Kind?“ Zudem wollen Ruholl und Prigge den Eltern Ängste nehmen, die sie möglicherweise haben, wenn sie ihre Kinder auf den Spielgeräten herumturnen sehen.

Unterstützt wird das Angebot vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. Es richtet sich an Eltern von Kindern im Alter zwischen zwei und vier Jahren – und startet nicht ganz zufällig im Herbst. „Das Draußensein erfrischt den Geist, Kinder brauchen das“, sagt Anette Prigge. Elsbeth Ruholl nickt und ergänzt: „Man kann auch im Winter auf den Spielplatz gehen. Die Kinder bewegen sich und frieren nicht.“ Dann lacht sie und schiebt nach: „Meistens sind es die Eltern, die frieren.“