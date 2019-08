Englisch bleibt die sichere Burg

Trotz Regen herrscht beim Sasha-Konzert am Wochenende auf der Freudenburg eine sehr gute Stimmung unter den Zuschauern. Fotos: Wolfgang Defort

Bassum - Von Rainer Köster. Um einen Sänger oder eine Sängerin in der Szene einordnen zu können, ist der Streamingdienst Spotify hilfreich. In der Kategorie „Beliebt“ ist nämlich angegeben, wie oft der jeweilige Song von den Nutzern gehört wurde. Bei Sashas bekannten Hits liegt die Hörerzahl knapp im siebenstelligen Bereich. Das ist gutes Mittelfeld, möchte man meinen. Sarah Connor zum Beispiel kommt schon mal auf 30 Millionen Hörer.

Sarah Connor? Mit ihr hat der im westfälischen Soest geborene Sänger eine interessante Entwicklung gemein. Beide hatten ihre größten Erfolge mit englischsprachigen Popsongs und veröffentlichen nun Alben mit durchweg deutschen Liedern. Beide eint auch eine gewisse naserümpfende Missachtung durch das Feuilleton, die durchaus im Gegensatz zu ihrer popkulturellen Relevanz steht.

Die Liste der Preise zum Beispiel, die Sasha im Verlauf seiner Karriere zwischen Echo und Deutschem Fernsehpreis ansammelte, ist beachtlich. „Schlüsselkind“ heißt seine neue CD. Sie stand auch im Mittelpunkt seines Auftritts vor den rund 1200 Besuchern auf dem diesmal bestuhlten Platz vor der Bassumer Freudenburg.

Der litt zunächst mal unter dem Wetter. Um kurz vor neun fing es zu regnen an. Die junge Sängerin Charly Klauser, später neben Natalie Pütz als Background-Sängerin hinter Sasha zu sehen, hatte gerade das Publikum mit einer gelungenen Mixtur aus englisch- und deutschsprachigen Songs in Stimmung gebracht, als Bewegung ins Publikum kam, weil alle unter ihre Capes und Mäntel schlüpften. Schirme waren verboten. Sasha zur Begrüßung: „Tut mir sehr leid mit dem Regen, aber er ist uns scheißegal.“

Mit neunköpfiger Band hatte Sasha durchaus großes Besteck aufgeboten. Schon beim Opener „Weiße Weste“ entfaltete sich ein druckvoller Sound, der allerdings erstaunlich undifferenziert rüberkam. So verschwanden hinter der meist vom Keyboard (Gabriel Denhoff) dominierten Opulenz schon mal die beiden Bläser (Saxofon: Dennis Gäbel, Trompete: Sven Petri) oder die unterstützenden Sängerinnen im Soundbrei. Sashas Stimme allerdings dominierte das Gesamtbild. Auf seinen Alben, vor allem auf den Rockabilly-CDs seines Alter Ego Dick Brave, glänzt er häufig mit souligen Verzierungen und Anleihen beim Jazzgesang. Das blieb in Bassum, vor allem im ersten Part, als er sich durch „Schlüsselkinder“ sang, ein wenig auf der Strecke.

Vom rockig inszenierten „Genug ist genug“ über das balladeske „Polaroid“ ging es hin zum autobiografischen „Der Junge“, dem vielleicht schönsten Song der neuen CD, bei dem Sasha es sich nicht nehmen ließ, den Refrain gefühlt minutenlang vom Publikum selbst singen zu lassen: „Aus dem Jungen ist ja doch noch was geworden.“ Bei „Bauch voller Lieder“ durfte Gitarrist Chris Vega ein amtliches Hendrix-Solo beisteuern, ansonsten blieben die solistischen Ausflüge eng begrenzt.

Ganz ohne die englischen Hits ging es natürlich nicht. Ins etwas, nun ja, affige „Gorilla“ hatte Sasha den Song „I‘ve Been Lonely“ eingebaut. Soundmäßig groß aufgezogen wurde „Hide & Seek“, der Titelsong der Drei Fragezeichen. Zwischendurch hüpfte der Musiker mal für Selfies in die erste Zuschauerreihe, bevor er gegen Ende dann mit einem Medley rund um „Good Days“ die Leute noch mal richtig in Wallung brachte. Auffallend: Bei den englischen Selbstläufern entfaltete er mehr Druck, fühlte sich stimmlich hörbar wohler als bei den deutschen Liedern.

Als Zugabe dann das, mit dem alles begann: „If You Believe“. Die Liebesschnulze ist bei Spotify mit rund drei Millionen Hörern nach wie vor der beliebteste Sasha-Hit. Wenigstens hatte es bei diesem Song aufgehört zu regnen, sodass die Fans ungestört zur Livemusik auf der Freudenburg feiern konnten.

