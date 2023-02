Tariflohn für Mitarbeiter

Von: Anke Seidel

Zum Ende des Jahres kam die frohe Botschaft: Fachkräfte in der Suchtklinik Bassum werden zum Sommer tariflich gleich gestellt

Bassum. Positive Wendung: Die Mitarbeiter der Fachklinik Sucht in Bassum erhalten ab 1. Juli 2023 Tariflohn. Das gaben die Gesellschafter in einer Pressemitteilung bekannt. „Für uns ist das eine Überraschung“, so Robert Lantow Betriebsratsvorsitzender der Fachklinik, die zu Bethel im Norden gehört. „Dass es nach unserem offenen Brief so schnell geht, damit hatten wir nicht gerechnet. Jetzt hat es sich zum Guten gewendet.“

Die Fachklinik firmiert offiziell als Therapiezentrum Niedersachsen-Bremen und ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Mit 30 Prozent ist der Klinikverbund des Landkreises Diepholz (ebenfalls eine gemeinnützige Gesellschaft) Minderheitsgesellschafter und Vermieter der Räume im Bassumer Krankenhaus-Komplex.

Noch im November war der Frust bei den Mitarbeitern groß gewesen, weil der zum Jahresbeginn 2023 zugesagte Tariflohn (nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland) doch nicht kommen sollte und damit eine „längst überfällige, flächendeckende Gleichbehandlung“ vom Tisch war. In einem offenen Brief wandten sich die 32 betroffenen Mitarbeiter an die Gesellschafter (wir berichteten). Ingolf Semper, Öffentlichkeitsreferent für den Unternehmensbereich Bethel im Norden bei den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, berichtet von konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat. Dabei sei „ein für beide Parteien tragfähiger Kompromiss“ gefunden“ worden.

Ingolf Semper in der Mitteilung: „Um die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die tarifliche Bezahlung zu schaffen, ist es nun notwendig, einige tagesklinischen Plätze in stationäre Betten umzuwandeln. Hierfür werden im Gebäude der Fachklinik Umbaumaßnahmen angestrebt und das Mietverhältnis für die Immobilie wird entsprechend verlängert.“

Ausdrücklich wird betont: „Die Mitarbeitenden der Fachklinik Bassum leisten seit Jahren eine hervorragende Arbeit im Bereich der Suchtrehabilitation. Sie sind in ihren jeweiligen Bereichen sehr gut ausgebildet, sind hoch motiviert und setzen sich ganz bewusst für die Menschen ein, die aufgrund ihrer Suchterkrankung unser Angebot angenommen haben. Von daher hatten wir immer großes Verständnis für die Forderungen des Betriebsrates und freuen uns, dass diese tarifliche Bezahlung ab Mitte des Jahres 2023 umgesetzt wird.“

Gemeinsames Ziel erreichen

Seit der Eröffnung 2008 habe man die Therapieangebote der Fachklinik „immer wieder sehr auf die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten“ anpassen können: „Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sie eine zufriedene Abstinenz, die Teilnahme am beruflichen und gesellschaftlichen Leben sowie die körperliche, geistige und soziale Genesung erlangen.“ Schließlich verbinde man mit der Suchtrehabilitation eine über 100-jährige Tradition. „Die stetige Nachfrage, erkennbar durch die hohe Auslastung der Fachklinik, ist ein wichtiges Argument für uns, dieses Angebot für unsere Patientinnen und Patienten in den nächsten Jahren nicht nur fortzuführen, sondern auch weiterzuentwickeln.“

Abschließend heißt es: „Wir wollen auch in Zukunft unserer Verantwortung für die Region gerecht werden und eine erfolgversprechende und wohnortnahe Rehabilitation im Bereich der Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit anbieten.“