Bassum - Von Claudia Spalkhaver. Der Abstand muss stimmen – diesen guten Tipp bekam am Freitag das Publikum in der Kulturbühne Bassum mit auf den Weg durch das Programm „Treffen sich zwei...“. Das Kulturforum hatte Susanne Urban und Dirk Böhling für einen literarisch-musikalischen Abend zum Thema Männer und Frauen eingeladen.

Bei ihrer Reise durch etwa 30 Lieder und Texte wurden Böhling und Urban von Hans-Jürgen Osmers am Klavier begleitet.

Gudrun Lösche vom Kulturforum zündete die Kerzen an dem großen Kerzenständer auf der Bühne an, und dann wünschte sie allen einen „lustvollen Abend“. Und den sollten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der nicht ganz gefüllten Kulturbühne haben.

Ohne Einleitung begannen Susanne Urban und Dirk Böhling „den Liebenden aufs Maul zu schauen“. Passen Männer und Frauen wirklich nicht zusammen?

Immer mal wieder wurde das Tierreich zum Vergleich herangezogen – los ging’s mit den Igeln. Und schon hatte das Publikum etwas gelernt: Auch wenn man sich sehr liebt und zu einander hingezogen fühlt, am Ende muss der Abstand stimmen, damit es nicht wehtut...

Mit Zitaten aus Texten, Gedichten und Liedern von Loriot, Ringelnatz, Kästner und ihnen selbst beleuchtete das gut aufgelegte Gespann Urban/Böhling das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Man merkte, dass beide eine Schauspielausbildung haben. Sie lasen die Texte zwar größtenteils vom Blatt ab, meist hielt es sie aber nicht auf ihren Hochstühlen. Sie agierten miteinander, bespielten die ganze Bühne. Vor allem bei den Liedern sprang der Funke auf das Publikum über, wenn es bei „Ich bin wie Du“, „Things“ oder „Schussel Dussel“ eine richtige Choreografie zu sehen gab. Da wurde auch schon mal mitgeklatscht – wofür sich Dirk Böhling mit den Worten revanchierte: „Danke, dass Sie nicht auf die Eins geklatscht haben.“

Die wunderbar ausgesuchten Texte erzählten von der ersten Verliebtheit, den Hochgefühlen, aber eben auch von Streit und Missverständnissen bis hin zum Vergehen der Liebe, wie sie so tieftraurig in dem Gedicht „Sachliche Romanze“ von Erich Kästner dargestellt ist.

Viel Beifall bekamen die gespielten Dialoge zwischen Frauen und Männern, die beispielsweise in den Werken Loriots gefunden werden können. Fühlte man sich da etwa ertappt und an eigene häusliche Situationen erinnert? Was schon bei Gesprächen zwischen Sohn und Mutter (Sven Regener: Herr Lehmann – Telefonat mit Mutter) beginnt, setzt sich bei (Ehe-)Paaren fort: Man versteht einander gefühlt so gar nicht. In „Einmalig himmlisch“ aus Cabaret weiß der Mann: „Du wirst mich irritieren“ und die Frau glaubt „Du wirst mich inspirieren“.

Doch es gibt Tröstliches: Auch wenn frau gerne mal „’nen Neuen“ hätte – hat man den erst mal in Unterhosen gesehen und kennt all seine blöden Witze, weiß sie, da kann sie gleich bei dem alten bleiben. Und manchmal überrascht einen die Person, die man glaubt, in- und auswendig zu kennen noch mit ganz neuen Sachen.

In die Nacht entlassen wurde das Publikum mit der Geschichte von „Lutz & Liese“ von Dirk Böhling: Lutz und Liese sind zwei Pferde, die auf einer Weide in Oberneuland stehen und sich eigentlich schon seit einiger Zeit nicht mehr mögen. Aber man muss ja irgendwie miteinander klar kommen. Das Leben ist halt kein Ponyhof.