Bassum Open Air abgesagt: Veranstalter droht jetzt der finanzielle Ruin

Das Bassum Open Air ist jedes Jahr ein Publikumsmagnet. In diesem Jahr wird alles anders sein.

Es hätte das Festival-Jahr schlechthin werden sollen, nun endet das Bassumer Open-Air 2020 für Veranstalter Oliver Launer in einem Desaster. Wenn es gut läuft, bleibt er lediglich auf 40.000 Euro Schulden sitzen, wenn es schlecht läuft, macht er 100.000 Euro Defizit – vielleicht sogar noch mehr.

Bassum - Zwei Konzerte hatte Launer wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt: Die Kiss Cover Band im Mai und die Musical-Night im Juli. Nun haben sich am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darauf verständigt, Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen.

Zwar sollen die Länder selbst Regelungen treffen, wie Großveranstaltungen definiert werden. Launer geht aber davon aus, dass die geplanten Konzerte ausfallen müssen.

Für ihn ist diese Definition immens wichtig, denn davon hänge die Höhe seines Defizites ab. Bei der Kiss Cover Band und der Musical-Night konnte er die Eintrittspreise zurückzahlen, fertig. Doch das geht bei den anderen Konzerten nicht. „Denn die laufen über Agenturen“, erklärt Launer. Und da wird’s knifflig. Er dürfe auf keinen Fall Bands absagen, denn dann muss er das ausgemachte Honorar zu 100 Prozent bezahlen. So sehen es die Verträge der Künstler vor. Das wäre sein Ruin.

Großveranstaltungen wegen Corona abgesagt: Droht Veranstaltern der Ruin?

Anders sieht es aus, wenn das Land Niedersachsen Konzerte untersagt. „Dann bekommen die Künstler kein Geld“, so Launer. Er müsse aber 20 Prozent an die Agenturen zahlen. „Die haben schließlich ihre Arbeit getan und die Künstler vermittelt. Daran lässt sich nicht rütteln.“ Launer hat es ausgerechnet: „Bei neun ausstehenden Konzerten kommen zwischen 40.000 bis 100.000 Euro zusammen. Je nachdem, ob sich Auftritte verschieben lassen oder nicht.“ Die Gesamtkosten für alle Konzerte hätten 2020 bei rund 500.000 Euro gelegen.

„Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, dass die Landesregierung sagt, einige Konzerte können mit Auflagen stattfinden“, sorgt sich Launer. Er brauche mindestens 12.000 bis 13.000 Besucher insgesamt, um plus minus null raus zu kommen.

+ Eine Bühne muss im Bassumer Park der Freudenburg bis Ende August niemand aufbauen. Das Open Air fällt aus. © Luka Spahr

Veranstalter von Bassum Open Air sucht nach finanzieller Lösung

Er hatte die Hoffnung, ein Stück weit von der Liquiditätshilfe der Bundesregierung profitieren zu können. Doch Fehlanzeige: „Ich bin keine Firma, sondern mache das als Privatmann. Das sehen die Richtlinien nicht vor. Ich habe schon mit der KfW gesprochen.“ Deshalb hofft er, mit den Fans, die bereits Karten gekauft haben, eine Lösung zu finden.

Die Bundesregierung hat beschlossen, dass Veranstalter Gutscheine ausgeben können. Diese gelten bis zum 31. Dezember 2021. Erst dann hat der Kunde einen Anspruch auf Barauszahlung. Vielleicht sei es möglich, einen Teil der Konzerte ins nächste Jahr zu verschieben. Versengold beispielsweise hat zugesagt, am 23. Juli 2021 aufzutreten.

Kunden könnten sich aber auch für ein anderes Konzert im Rahmen des Bassumer Open Air 2021 entscheiden. Launer weiß allerdings: „Wem das nicht gefällt, kann sein Geld zurückverlangen. Ich bin auf die Solidarität der Menschen angewiesen.“

Bassum Open Air: Veranstalter Launer betont seine Motivation hinter den Konzerten

In den vergangenen Jahren hat der Festivalbetreiber stets betont, dass er etwas für Bassum tun möchte. Verdient habe er an den Konzerten nichts. Nun könnten die Bassumer sich revanchieren. Vielleicht müsse er nicht alles zurückzahlen, sondern nur einen Teil. „Das würde schon helfen.“

Gleiches gelte für die Sponsoren. Launer hofft auf deren Kulanz. 30.000 Euro seien bereits in die Werbung geflossen. „Ich habe mit meiner Hausbank das schlimmste Szenario durchgerechnet. Sie würden mir ein Darlehen gewähren.“ Das Geld muss er in den kommenden Jahren zurückzahlen. Deshalb wird es auch in Zukunft ein Festival geben müssen. „Allein schon, um das Defizit auszugleichen“, sagt Launer. Dann aber werde er keine Experimente mehr machen, sondern nur Künstler engagieren, die Einnahmen bringen.

Sicher, sein erster Gedanke sei gewesen: „Das war’s jetzt. Aber ich bin ein Mensch, der Situationen annimmt. Ich kann es nicht ändern, da muss ich jetzt durch.“

Neuigkeiten: www.bassum-open-air.de