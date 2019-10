Eiskalt: Neuer Kriminalroman von Christa Bohlmann spielt in Bassum

Bassum - An der Freudenburg in Bassum werden zwei Leichen gefunden. Britta Leymann, Mitarbeiterin des Tagungshauses, entdeckt die beiden toten Männer ausgerechnet bei der Thingstätte. Sie sind ermordet worden und im Park in ungewöhnlicher Art abgelegt worden. Dieses ruft zwei Kommissare auf den Plan: Harry Schuster und Björn Schneider. Die zwei sind die neuen, von der Bassumer Autorin Christa Bohlmann geschaffenen Protagonisten im Kriminalroman „Eiskalt – Premiere für Schuster und Schneider“. Wie der Untertitel schon andeutet, ist es der erste Fall für die beiden Kommissare der Mordkommission Diepholz.

Bei der Vorstellung ihres 20. Buches gab Christa Bohlmann einen Einblick in die Charaktere der Kommissare und des mutmaßlichen Mörders und las einige kurze Passagen aus der Geschichte, in der es nach zwei aufregenden Wochen für Verfolger und Verfolgtem zu einem überraschenden Ende kommt.

Unter den Zuhörern am vergangenen Freitag befand sich ein echter Polizist in Uniform: Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Manch ein Gast mochte sich zunächst gefragt haben, was das zu bedeutet habe, so Bohlmann, die dieses Rätsel schnell löste: „Bei den bisherigen Fällen in meinen Bassumer Krimis hat immer eine Hobbydetektivin ermittelt. Nun habe ich zwei echte Kommissare geschaffen, da wollte ich natürlich keine Fehler machen.“

Die Autorin erzählte weiter, dass die Geschichte in ihrem Kopf schon fertig war, aber so viele Fragen offen waren, die mit der Polizeiarbeit zu tun haben. „Wo kommt eigentlich ein Notruf an?“ und „Wo werden Leichen seziert?“ gehörten beispielsweise dazu. „Aber du kannst doch nicht einfach 110 anrufen und solche Fragen stellen“, ergänzte Bohlmann. Also habe sie eine E-Mail an die Polizeidienstelle Syke geschrieben und erfreulicherweise am darauffolgenden Montag bereits eine Antwort von Thomas Gissing erhalten.

Reger Mailverkehr mit dem Sprecher der Polizei

Es entstand ein reger Mailverkehr zwischen den beiden. „Bei Thomas Gissing konnte ich all meine Fragen loswerden und sie wurden alle beantwortet“, berichtete Bohlmann begeistert.

Auch Gissing hat die Zusammenarbeit in guter Erinnerung. „Ich fand das sehr spannend und habe es gern gemacht“, so der Polizeisprecher. Zunächst kamen immer Fragen zu einer bestimmten Sache, die habe er beantwortet, daraufhin kamen fertige Passagen des Buches, die er auf Echtheit prüfte. Dann kam die nächste Frage, so gingen die Mails munter hin und her. Persönlich kennengelernt haben sich die Autorin und der Polizeisprecher erst bei der Buchvorstellung.

Viele Bassumer Plätze und Besonderheiten eingebunden

Herausgekommen ist ein Werk mit über 200 Seiten, auf denen viele Bassumer Plätze und Besonderheiten eingebunden sind. So die Heigl-Gruppe, die sich mittwochs im Park der Freudenburg trifft oder der Lindenmarkt, den Bohlmann im Buch Joba-City nennt.

„Es ist wirklich gut geworden. Du wirst immer besser, Christa!“, lobt Petra Landau das Buch, das sie an einem Nachmittag verschlungen habe. Landau zählt zu einer der drei Korrekturleserinnen.

Ihren nächsten Roman hat Christa Bohlmann auch schon im Kopf. Unter dem Titel „Entführt“ werden Schuster und Schneider wieder in Bassum ermitteln.

Zu kaufen

„Eiskalt“ ist für 9,90 Euro bei Papier und Tinte (Bassum), Schüttert (Syke), Dauelsberg (Twistringen), Ranck (Sulingen) und Böhnert (Bruchhausen-Vilsen) sowie bei der Kreiszeitung und im Vergissmeinnicht in Nordwohlde erhältlich.