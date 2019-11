Bau der Eisenbahn bringt Anbindung an Handelszentren

Bassum - Von Horst Meyer. Ingrid Meyer ist vor 50 Jahren von Stühren nach Bassum gezogen. Am Sonntag besuchte sie erstmals die „Klappstuhlführung“ der Bassumer Gästeführer. „Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. Einiges von dem, was ich gehört habe, war mir schon bekannt. Ich habe aber auch viel Neues über meine Heimat erfahren. Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei“, resümierte sie zum Schluss der Veranstaltung im Gemeindehaus der evangelischen Kirche.

Zuvor hatte sie zusammen mit rund 70 Interessierten einen gemütlichen Kaffeenachmittag erlebt, der „sagenhaft“ begann. Bodo Heuermann schilderte die Entwicklung von Sagen und Legenden, die in der Regel einen realen Bezug zu Orten und Personen haben. Eine von ihm auf platt vorgetragene Sage beschäftigt sich mit einer Fehde zwischen Bewohnern aus Fesenfeld und Nordwohlde. Die Nordwohlder Kirche spielt darin die Hauptrolle. In einer weiteren Sage wird die Entstehung des Ortsnamens Ringmar erläutert. Beide nachzulesen in der Sammlung Bassumer Sagen von Reinhard Wiens. Auch der steinerne Mann an der Stiftskirche findet sich in einer in Gedichtform von Heinrich-Wilhelm Pleuß niedergeschriebenen Sage wieder.

Brigitte Stein schilderte die industrielle Entwicklung Bassums. Obwohl landwirtschaftlich geprägt, gab es auch schon frühzeitig Handel. Mit dem Bau der Eisenbahn gelang 1873 die Anbindung an bedeutende Handelszentren. Bereits 1902 siedelte sich das Eisenwerk im Gewerbegebiet „Hinterm Bahnhof“ an.

Nach dem Ersten Weltkrieg lag auch in Bassum die Wirtschaft am Boden. Sie erholte sich erst wieder richtig nach dem Zweiten Weltkrieg. Bereits 1951 gab es die erste Gewerbeschau. Neben der Landwirtschaft bildete die Holz- und Metallbearbeitung einen Schwerpunkt. 1964 siedelte sich die Rahdener Maschinenfabrik Kolbus in Bassum an. Sie beschäftigte in ihrer Blütezeit 250 Mitarbeiter. Seit 1992 für Bassum schon wieder Geschichte. Aktuell ist die Zahnradfabrik Stelter, die 1985 nach Bassum umsiedelte, einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. 45 Unternehmen bieten derzeit rund 1500 Arbeitsplätze im Gewerbegebiet Karrenbruch. Insgesamt sind in Bassum zur Zeit 348 Betriebe mit einem breiten Angebotsspektrum angemeldet.

Nach einem reichhaltigen Kuchenbuffet stellte Gisela Venske den Bassumer Friedhof sehr detailliert vor. In Wort und Bild erklärte sie die alte und die neue Trauerhalle mit deren Geschichte, Gedenktafeln, alten Grabsteinen und Obelisken ebenso, wie die Rotbuche, die genauso alt ist, wie der Friedhof. Auch Agnes Schlu und Marie Hackfeld sind für die Besucher jetzt keine Unbekannten mehr. Das anonyme Urnenfeld und die Gedenkstätte für Sternenkinder sind neuere Bestandteile Bassumer Bestattungskultur. Eine Besucherin meinte später: „Ich gehe öfter mal zum Friedhof. So habe ich ihn aber noch nie gesehen“.

Klaus-Dieter Sprenger rundete den Nachmittag mit der Rolle Bassums im Königreich Hannover von 1814 bis 1866 ab. Gewohnt humorvoll brachte er das eigentlich trockene historische Thema den Besuchern näher. „Wer sich mit den Protagonisten dieser Zeit beschäftigt, hat´s eigentlich einfach. Man muss sich nur die Namen Ernst-August und Georg merken“, leitete er seinen Vortrag ein. Später kam dann allerdings auch noch ein Wilhelm oder auch William hinzu.

Die Pausen überbrückte Claudia Franke-Reckhardt musikalisch an Klavier und Flöte. Mit dem von ihr am Klavier begleiteten, gemeinsam gesungenen „Abend wird es wieder“ aus der Feder von Hoffmann von Fallersleben endete die mittlerweile fünfte „Klappstuhlführung“ .