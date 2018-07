„Eisbomben“ gegen die Hitze

Tierpark Petermoor in Bassum verschafft seinen Schützlingen kleine Erfrischungen

+ Was gibt es Bessers, als ein kühles Früchteeis an einem heißen Tag? Die Kattas sind noch etwas skeptisch. - Fotos: Kreykenbohm

Bassum - Ach du Schreck, was ist denn jetzt los? Die Kattas starren mit weitaufgerissenen gelben Augen auf den Besuch, der da in ihr Haus marschiert. Zwei Personen kennen sie. Das sind die Tierpfleger Carolin Meineke und Timon Franz. Die andere ist fremd – aber auch erstmal komplett uninteressant, denn Auszubildender Franz hat etwas mitgebracht, das er an einem Kletterseil befestigt. Was ist es nur? Die Gruppe äugt neugierig, die ersten Mutigen nähern sich. Es sieht ein bisschen aus wie eine fliegende Untertasse, in der Früchte stecken. Ein Katta schleckt vorsichtig. Kalt! Verdutzt schaut der Lemur in die Runde, als wolle er fragen: „Was soll denn das?“