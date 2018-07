Tierpark Petermoor in Bassum verschafft seinen Schützlingen kleine Erfrischungen

Was gibt es Bessers, als ein kühles Früchteeis an einem heißen Tag? Die Kattas sind noch etwas skeptisch.

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Ach du Schreck, was ist denn jetzt los? Die Kattas starren mit weitaufgerissenen gelben Augen auf den Besuch, der da in ihr Haus marschiert. Zwei Personen kennen sie. Das sind die Tierpfleger Carolin Meineke und Timon Franz.

Die andere ist fremd – aber auch erstmal komplett uninteressant, denn Auszubildender Franz hat etwas mitgebracht, das er an einem Kletterseil befestigt. Was ist es nur? Die Gruppe äugt neugierig, die ersten Mutigen nähern sich. Es sieht ein bisschen aus wie eine fliegende Untertasse, in der Früchte stecken. Ein Katta schleckt vorsichtig. Kalt! Verdutzt schaut der Lemur in die Runde, als wolle er fragen: „Was soll denn das?“

„Vermutlich ist er irritiert, weil es noch nach nichts schmeckt“, glaubt Meineke. „Aber wenn das Eis erstmal getaut ist und sie an die Früchte herankommen, werden sie die sicher gern fressen. Und bei der Hitze geht das ja schnell.“ Die Hitze ist auch der Grund für diese ungewöhnliche Leckerei, die Franz „Eisbombe“ nennt. Dafür packt er Obst und Gemüse in eine Schale, tränkt sie in Wasser und stellt sie ins Gefrierfach. Mit dem kalten Fruchtgenuss möchten die Tierpfleger ihren Schützlingen eine kleine Abkühlung verschaffen, wobei viele mit den hohen Temperaturen wenig Probleme haben, da in ihrer Heimat ein ähnliches Klima herrscht. Dazu zählen die Kattas, aber auch die afrikanischen Zwergziegen, die asiatischen Antilopen und Hirsche.

„Wir achten darauf, dass die Tiere sich nicht zu sehr anstrengen“, erzählt Meineke, während der nächste Katta die „Eisbombe“ untersucht und von der fremden Frau geknipst wird. Dazu gehört auch, die Kinder davon abzuhalten beispielsweise den Pfau herumzujagen. Bei den Ziegen im Streichelzoo sei es nicht so kritisch: „Die gehen einfach in den Stall, wenn es ihnen zu heiß wird.“ Auch die übrigen Tiere suchen sich schattige Plätze. Auf Wasserspiele oder Ventilatoren verzichtet der Park: „Die Tiere mögen das auch nicht so gerne“, weiß Meineke und verlässt das Katta-Haus.

+ Jeden Tag muss das Wasser gewechselt werden. Die Diepholzer Gänse wissen die Erfrischung zu schätzen. © Kreykenbohm

Ein echtes Problem stellt das Grünfutter dar, da bei der Hitze kaum noch Gras wächst. „Wir müssen viel zufüttern“, sagt Meineke. Umso dankbarer ist das Team für die große Hilfe einer Frau, die ehrenamtlich Gras sammelt und jeden Tag ganze Säcke voll vorbeibringt. „Wenn sie das nicht tun würde, müssten wir entweder selber los oder Heu geben, aber das schmeckt den Tieren natürlich nicht so gut.“

Weiter geht es zu den Lamas, die nun auch ihre Eislieferung bekommen sollen. Einige Familien stehen am Zaun und beobachten die Tiere. Die Ferienzeit beschert dem Park zahlreiche Besucher jeden Alters. Franz betritt das Gehege, stellt die „Eisbombe“ auf einen umgedrehten Bottich, wo sie kritisch von den Lamas in Augenschein genommen wird. Als dann auch noch die Kamera klickt, sagt ein Blick aus den großen, dunklen Augen mehr als Worte: „Ihr glaubt jawohl nicht, dass ich mich beim Essen fotografieren lasse, oder?“ Gut, dann eben nicht.

„Wir müssen auch jeden Tag das Wasser auswechseln. In den Volieren sogar zweimal täglich“, berichtet Franz. Für die Tierpfleger ist der Super-Sommer eine körperliche Herausforderung. „Wir schauen, dass wir mit den Arbeiten, die draußen anstehen, vor Mittag fertig sind.“