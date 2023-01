Die Temperatur im Bassumer Hallenbad steigt ab sofort um zwei Grad

Von: Gregor Hühne

Schwimm-Anfänger und Rheumatiker profitieren.

Die Wassertemperatur im Nichtschwimmerbecken des Bassumer Hallenbades wird wieder auf 30 Grad Celsius erhöht. Das teilt die städtische Verwaltung mit. Sowohl die entspanntere Gefahr einer Gasmangellage als auch die Tatsache, dass sich gerade Kinder vermehrt im Nichtschwimmer aufhalten, habe zu dieser Entscheidung geführt.

Bassum – Die Wassertemperatur im Nichtschwimmerbecken des Bassumer Hallenbades wird ab sofort wieder auf 30 Grad Celsius erhöht. Das teilt in dieser Woche die städtische Verwaltung mit.

Als Vorbildträger senkte die Stadt im vergangenen Jahr die Wassertemperatur im Bad, um Gas einzusparen und eine damals drohende Gasmangellage im Winter abzuwehren. Niedrigere Wassertemperaturen fördern aber nicht unbedingt den Aufenthalt im Bad, argumentierte im Herbst Barbara Babic, Trainerin bei der DLRG Bassum. Sie sah die Anfänger-Schwimmausbildung von Kindern beeinträchtigt.

„Sowohl die entspanntere Gefahr einer Gasmangellage als auch die Tatsache, dass sich gerade Kinder vermehrt im Nichtschwimmer aufhalten, hat zu dieser einvernehmlich getroffenen Entscheidung geführt“, schreibt die Stadt nun in der Pressemitteilung.

„Super!“, nennt die Leiterin der Rheuma-Liga Bassum, Dunja Carl, die Entscheidung der Stadt. „Für Rheumatiker und Leute mit orthopädischen Problemen ist das wesentlich angenehmer im Wasser“, sagt sie. Wiederholt hat sich die Rheuma-Liga für höhere Temperaturen im Hallenbad ausgesprochen (wir berichteten). Der Grund dafür ist, dass die Muskulatur bei höheren Wassertemperaturen lockerer sei und nicht so schnell versteife. Dunja Carl habe nun die Hoffnung, dass „der ein oder andere wieder zur Rheuma-Liga kommt“, der wegen der gesenkten Temperatur vergangenes Jahr aufgehört habe.

Rückblick: Im April 2022 hatte die Stadt entschieden, die Temperatur im Nichtschwimmerbecken von 30 auf 28 Grad Celsius zu senken. Im Schwimmerbecken blieb die Wassertemperatur bei 26 Grad. Nach einer Schließung des Bads im Sommer blieb die Temperatur seit September gesenkt.

Wir haben ausgerechnet, dass die Anhebung der Temperatur im Nichtschwimmerbecken um zwei Grad auf 30 Grad rund 1.000 Euro im Monat mehr kostet.

„Wir haben ausgerechnet, dass die Anhebung der Temperatur im Nichtschwimmerbecken um zwei Grad auf 30 Grad rund 1.000 Euro im Monat mehr kostet“, teilt Bürgermeister Christian Porsch auf Nachfrage der Kreiszeitung mit. Auf keinen Fall habe die Temperatursenkung damals der Einsparung von Kosten gegolten, betont er. Es ging einzig darum, Gas einzusparen, als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Kritik dagegen kam von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die im Herbst mitteilte, dass sich Kinder bei Schwimmkursen im Hallenbad wegen der niedrigeren Temperaturen nicht mehr ins Wasser wagten. „Wir haben das bei unseren Schwimmkursen nicht gemerkt“, berichtet Porsch. Neben den DLRG-Kursen bietet die Stadt auch eigene Schwimmkurse an. Vorfälle wegen der niedrigeren Wassertemperaturen, wie von der DLRG befürchtet, seien der Stadt nicht bekannt. Beschwerden gegen die gesenkten Temperaturen habe es vereinzelt auch aus der Bevölkerung gegeben, so Porsch. Dann sei das erklärt worden, dass die Entscheidung aufgrund des Ukraine-Krieges erfolgen müsse. Meist konnten die Bedenken ausgeräumt werden, wenn der Gas-Hintergrund vernünftig kommuniziert wurde.

Heute gebe es eine „lange Liste von Leuten“, die Schwimmen lernen wollen, so Porsch. Der Bürgermeister hat selbst Kinder und habe „drei Kreuze“ gemacht, nachdem sie Schwimmen gelernt hatten. An dieser Stelle wirbt der Verwaltungschef, dass Schwimmenlernen wichtig für alle sei, auch wenn Bassum nicht am Meer liege.

Im Verwaltungsausschuss habe es auf politischer Ebene Einvernehmen in der Diskussion gegeben, so der Bürgermeister. Der gesamte Verwaltungsausschuss sei für eine Erhöhung der Temperatur im Nichtschwimmerbecken gewesen. Daher konnte der Bürgermeister die Entscheidung als ein „Geschäft der laufenden Verwaltung“ ohne Heranziehung des Themas durch Rat oder Verwaltungsausschuss entscheiden. Auf diese Weise konnte die Umsetzung sofort erfolgen. Ansonsten wäre die politische Entscheidung erst im Februar möglich, schätzt Porsch. Zwei Anträge, die im Ausschuss zu diesem Thema bekannt gegeben wurden, seien deshalb zurückgezogen worden.

Neuigkeiten gibt es derweil beim Thema Bassumer Naturbad: Im Frühjahr werde die Entscheidung fallen, ob das Bad noch in diesem Jahr öffnet, so der Bürgermeister. Aktuell seien die Bauarbeiten aus diversen Gründen rund ein halbes Jahr in Verzug. „Noch habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben“, sagt Porsch. Jedoch müsse es nun „richtig klasse laufen“, damit die Eröffnung noch 2023 kommt. Porsch: „Ich werde kein halb oder dreiviertel fertiges Bad freigeben.“