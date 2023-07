VdK Bassum sucht Vorstand

Von: Frauke Albrecht

Ehrungen im Ortsverband Bassum: Das Foto zeigt (v.l.) Anneliese Hasberg, Horst-Dieter Simon, Waltraud Hüneke sowie Dorothea Stelljes-Szukalski. © VdK

Seit mehr als 70 Jahren engagiert sich der VdK für mehr soziale Gerechtigkeit. Deshalb sind Ansprechpartner vor Ort wichtig. Der Ortsverband Bassum ist derzeit jedoch ohne Vorsitzenden. Die Suche läuft.

Bassum – Wer glaubt, der VdK sei nur was für alte Leute, der irrt gewaltig. Seit mehr als 70 Jahren setzt sich der Sozialverband für soziale Gerechtigkeit und eine gerechtere Sozialpolitik ein – in Zeiten, in denen die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werde, eine dringende Notwendigkeit. Es sind eben nicht nur Rentner, die die Dienste und Beratung des Verbandes in Anspruch nehmen, sondern auch Menschen mit Beeinträchtigungen, Unfallopfer aller Altersklassen und – heute wieder leider aktuell – Opfer von Kriegen, wie die VdK-Kreisverbandsvorsitzende Dorothea Stelljes-Szukalski auf Anfrage mitteilt. Umso wichtiger sei es, auch vor Ort die Verbände am Leben zu halten. Damit die Menschen Hilfe und Beratung finden und vertraute Ansprechpartner. Doch das werde schwieriger. So auch in Bassum.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Bassumer Ortsverbandes ist es nicht gelungen, den Posten des Vorsitzenden zu besetzen. Horst-Dieter Simon, Anneliese Hasberg, Waltraud Hüneke und Angelika Simon hatten bereits im Vorfeld mitgeteilt, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl zu stehen. Eine interne Suche blieb erfolglos. Auch ein Aufruf in der Kreiszeitung brachte laut Stelljes-Szukalski nicht den durchschlagenden Erfolg.

Mitglieder sollen gezielt angesprochen werde

Deshalb bleibe der Posten vorerst vakant. „Wir werden nun gezielt auf Mitglieder zugehen und sie direkt ansprechen“, nennt die Kreisverbandsvorsitzende die weitere Vorgehensweise. Ihrer Erfahrung nach sei das persönliche Gespräch immer noch die beste Alternative, um Freiwillige zu finden. „Der Vorstand hat die volle Unterstützung durch den Landesverband – die Ehrenamtlichen werden gut beraten und auch geschult“, nimmt sie mögliche Ängste. Es sei wichtig, sich sozial zu engagieren, so Stelljes-Szukalski.

Sollten Freiwillige gefunden werden, können diese kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung nachgemeldet werden. Ganz kopflos steht der Vdk-Ortsverband Bassum allerdings nicht da. Auf der Versammlung konnte Dorothea Stelljes-Szukalski neue Mitglieder für die Vorstandsarbeit gewinnen. Theresia Sauerwein, langjährige Ortsverbands-Vorsitzende, wurde in Abwesenheit als neue Kassenprüferin gewählt. Weiter im Vorstand sind Andreas Schilmöller (Kassenwart), Maria Schilmöller (Kassenprüferin) und Elena Schmidt-Maros (Kassenprüferin).

Nicht alle Posten sind besetzt, aber Dorothea Stelljes-Szukalski freut sich, dass Andreas Schilmöller, Maria Schilmöller und Elena Schmidt-Maros Aufgaben übernehmen. © Vdk

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung: Dorothea Stelljes-Szukalski dankte dem bisherigen Vorsitzenden Horst-Dieter Simon für seine ehrenamtliche Mitarbeit im VdK Sozialverband und überreichte ihm die Jubiläumsurkunde mit silberner Anstecknadel. Anneliese Hasberg, stellvertretende Vorsitzende, wurde für 30 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im VdK Sozialverband und Waltraud Hüneke, Schriftführerin im Vorstand, wurde ebenfalls für 30 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im VdK Sozialverband geehrt. Beide erhielten die Jubiläumsurkunden mit den goldenen Verdienstmedaillen. al