Abhol- und Lieferangebote von Supermärkten: Welche gibt es in Bassum?

Bassum - Von Luka Spahr. Lange gab es nur einen Weg, an Lebensmittel aus dem Supermarkt zu kommen: zum Geschäft fahren, durch die Gänge gehen, an der Kasse anstellen, Tüten tragen. An diesem Grundgerüst des Einzelhandels wird derzeit heftig gerüttelt. Es gibt Abhol- und Lieferangebote, aber auch Fahrangebote in den nächsten Supermarkt. Welche Dienste gibt es in Bassum?

Seit fast zwei Wochen bietet Rewe in Bassum einen Abholservice an. Bestellt wird vorab über das Internet, dann müssen die Kunden nur noch zum Geschäft kommen und können an einem speziellen Schalter die fertig zusammengepackten Waren abholen. Das Einkaufen soll damit auch für Menschen mit wenig Zeit attraktiv gemacht werden. Die Parkplatzsuche entfällt, da es spezielle Bereiche für Abholer gibt, das lästige Zusammensuchen der Artikel im Supermarkt und das Warten an der Kasse ebenfalls.

Das kommt offensichtlich an, wenn man Rewe glaubt. „Die Kunden waren gleich zum Start begeistert, haben zahlreiche Bestellungen online aufgegeben und am Markt abgeholt“, heißt es aus der Presseabteilung von Rewe Digital.

Doch wie sieht es mit solchen alternativen Einkaufsmöglichkeiten in Bassum neben dem Abholservice von Rewe aus? Was bietet die Konkurrenz? Lidl etwa gibt nach einem Verweis auf seinen Onlineshop in einer Mitteilung an: „Darüber hinaus planen wir derzeit keinen Liefer- oder Abholservice.“

„Wir gehen einen ganz anderen Weg“

Bei Aldi heißt es: „Aldi Nord bietet derzeit keinen Lieferservice oder Ähnliches an.“ Die Pressestelle fügt jedoch hinzu: „Selbstverständlich beobachten wir aber die generelle Marktentwicklung bei dem Thema sehr genau.“ Der Discounter Netto teilt ebenfalls mit, man biete keinen solchen Service an. Zu künftigen Planungen will sich die Geschäftsführung aus Wettbewerbsgründen nicht äußern.

Anders sieht es bei Inkoop aus. Hier wird bereits offen mit solchen Konzepten experimentiert. Die Verbrauchermarkt-Kette mit Sitz in Delmenhorst bietet keinen Abhol- und auch keinen Lieferservice an, wie es die Konkurrenz bei Rewe in diversen Großstädten bereits tut. „Wir gehen einen ganz anderen Weg“, erklärt Christian Krzefski, Einkaufs- und Vertriebsleiter bei Inkoop. Weder werden die Waren zum Kunden transportiert, noch warten sie fertig zusammengepackt im Geschäft. Bei Inkoop soll es den Kunden so einfach wie möglich gemacht werden, selbst einkaufen zu gehen. Damit richtet sich das Angebot vor allem an ältere oder immobile Personen. Zwei verschiedene Dienste biete das Unternehmen in den Großräumen Delmenhorst und Ganderkesee an, so Krzefski.

Auf der einen Seite gebe es eine Kooperation mit dem Taxiunternehmen Borkus. Dort kann sich jeder Interessierte für maximal fünf Euro pro Strecke direkt in den nächsten Inkoop-Laden chauffieren lassen. Deutlich mehr Komfort, gerade für Menschen, die beim Einkaufen Unterstützung benötigen, biete jedoch der Mobile Einkaufswagen des Unternehmens. Zusammen mit dem Malteser-Hilfsdienst können sich jeden Dienstag ältere oder gehbehinderte Menschen für eine Fahrt mit einem barrierefreien Wagen in die nächste Inkoop-Filiale anmelden. Das Angebotspaket mit Taxifahrt und Mobilem Einkaufswagen befinde sich zwar noch in einer Testphase, „wird aber sehr gut angenommen“, freut sich Krzefski. Genaue Zahlen, wie oft der Service beansprucht wird, will er jedoch aus Wettbewerbsgründen nicht nennen.

Zeit für ein gutes Konzept

Wenn es so gut läuft: Überlegt die Geschäftsführung dann auch, das Angebot auf Bassum auszuweiten? „Ja sicher“, verspricht der Vertriebsleiter. Man wolle jedoch erst die Testphase abwarten und evaluieren, bevor man weitere Entscheidungen treffe.

Das Konzept des Mobilen Einkaufswagens ist dabei nicht neu. In Diepholz gibt es so ein Angebot schon länger. Die Freiwilligen-Agentur der Agenda-21-Bürgerstiftung in Diepholz hat Mitte 2017 einen eigenen Mobilen Einkaufswagen ins Leben gerufen. Agentur-Leiterin Barbara Parizsky präsentiert auch freudig Zahlen, die belegen, dass das Angebot auf eine rege Nachfrage treffe. Man habe sehr viel Glück gehabt: Damals hätten sich sofort 14 Ehrenamtliche gemeldet - darunter vier Fahrer –, die fortan das Angebot im Raum Diepholz bereitstellen. Während es anfangs noch recht schleppend anlief, seien es mittlerweile rund 20 Leute, die regelmäßig mitfahren würden. Sie habe damals viel Werbung in Klönschnack-Runden und auf Versammlungen gemacht, erinnert sich Parizsky. „Dann hat das Kreise gezogen.“

Ein Konzept also, das in Delmenhorst, Ganderkesee und Diepholz auf ein großes Echo stößt. Und in Bassum? Reinhild Olma, Agenda-Beauftragte der Stadt Bassum, zeigt sich begeistert von der Idee. „Das ist eine tolle Sache“, findet sie. Allerdings sei es sehr schwierig umzusetzen. Bisher habe es noch keine Überlegungen in Richtung eines Mobilen Einkaufswagens gegeben. Man brauche Zeit, um ein gutes Konzept zu entwickeln.

Noch nicht die große Auswahl

Auf Nachfrage würde das Angebot aber auf jeden Fall stoßen, ist sich Ursel Born von der Seniorenberatung in Bassum sicher. „So etwas gibt es hier nicht, es wäre aber sinnig. Das würde sicher gut angenommen werden.“ Sie habe sich bereits bei den Senioren vor Ort umgehört. Diese würden so ein Angebot toll finden und sogar dafür bezahlen, so Born. Es dürfe aber nicht zu teuer sein. Auf die Frage, ob die Seniorenberatung so ein Angebot einrichten könne, wird Born stiller. „Ob das machbar ist?“, überlegt sie. Die Seniorenberatungsstelle habe kein passendes Auto dafür und habe bereits eine große Palette an Angeboten. Wenn es einen Mobilen Einkaufswagen in Bassum geben würde, würde sie aber definitiv Flyer bei sich auslegen und für das Angebot werben, stellt Born klar.

Derzeit haben die Bassumer also noch nicht die große Auswahl. Sie müssen weiterhin irgendwie zum Supermarkt kommen und sich dort mit den schweren Tüten an der Kasse abmühen. Alternative Angebote gibt es derzeit kaum.