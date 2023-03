Kreissparkasse und Volksbank reagieren auf Automatensprengung

Von: Gregor Hühne

Selbstbedienungsfiliale: Die Auszahlung am Geldautomaten soll eingeschränkt werden. © Siggi Schritt

Geldinstitute ändern ihre Angebote zur Abhebung von Bargeld - zum Schutz der Kunden, der Bevölkerung und der Gebäude.

Landkreis – Die explosionsartige Zunahme von Geldautomaten-Sprengungen zwingt die Geldinstitute zum Handeln – auch in der Region. Die Kreissparkasse Syke zieht daher kurzfristig die geplante Schließung zweier Selbstbedienungsfilialen in Sudweyhe und Seckenhausen vor. Die Volksbank Syke schließt ab dem 1. Mai laut Pressemitteilung alle Selbstbedienungszonen in der Nacht.

„Zum Schutz unserer Kunden, der Sparkasse und der Bevölkerung vor Ort werden wir die Schließung der Standorte Seckenhausen und Sudweyhe, die wir für Ende 2023 angekündigt haben, auf Ende März beziehungsweise Anfang April vorziehen“, berichtet Jens Bratherig, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Syke.

Neu ist die Intensität und Brutalität der Täter

„Vereinzelte Angriffe auf Geldausgabeautomaten sind nicht neu, wohl aber die Intensität, Brutalität und Rücksichtslosigkeit der Täter“, schreibt die Kreissparkasse in einer Erklärung. Schon immer seien Banken und Sparkassen das Ziel von kriminellen Angriffen gewesen. Zu den Sicherungsmaßnahmen gehöre die regelmäßige Risikoüberprüfung.

„Einige unserer Selbstbedienungs-(SB)-Standorte, die mit Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker ausgestattet sind, halten dieser Überprüfung unter dem Risikoaspekt nun nicht mehr stand“, erklärt Jens Bratherig. Standorte in Wohngegenden oder sogar in einem bewohnten Gebäude seien durch die aktuellen Ereignisse besonders gefährdet.

Sparkassen-Vorstand Olaf Meyer-Runnebohm weist darauf hin, dass bei den durch Automatensprengungen in Mitleidenschaft gezogenen Gebäuden schnell ein fünfstelliger Schadensbetrag zusammenkommt.

Neues Angebot in Seckenhausen - für Kunden der Volksbank und Kreissparkasse

Den nächsten Sparkassen-Geldautomaten finden Kunden aus Sudweyhe künftig in Kirchweyhe. In Seckenhausen, wo der SB-Standort der Sparkasse ab 6. April geschlossen sein soll, soll es ein neues Angebot geben: „In Kooperation mit der Volksbank Syke ist es ab 1. April möglich, dass Kunden der Kreissparkasse Syke am SB-Standort der Volksbank an der Hauptstraße (B 51/Guder) in Seckenhausen kostenlos Bargeld verfügen können“, so Jens Bratherig.

Im Gegenzug könnten Kunden der Volksbank Syke kostenlos die Geldautomaten der Kreissparkasse in der Filiale Heiligenrode nutzen. Dort stünde die Volksbank vor einer ähnlichen Herausforderung in ihrer eigenen SB-Filiale. Auch diese hat einer individuellen Risikoanalyse der Volksbank nicht standgehalten: „Für den Standort Heiligenrode ergab sich dabei ein erhöhtes Risikopotenzial bei einer Geldautomatensprengung. Die damit verbundenen Personen- und Sachschäden an diesem bewohnten Standort können nicht weiter getragen werden“, heißt es.

Volksbank schließt Selbstbedienungszonen zum 1. Mai in der Nacht

Änderungen, allerdings weniger drastische, gibt es an allen Standorten der Volksbank Syke. Das Risiko, dass Unbeteiligte verletzt werden, möchte die Volksbank nicht eingehen. Deshalb werden die Selbstbedienungszonen zum 1. Mai im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr geschlossen. Auch die Hauptstelle in Bassum ist davon betroffen (siehe Kasten).

Einzige Ausnahme bildet der neu aufgestellte SB-Pavillon in Seckenhausen. Dieser ist mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet und steht 24 Stunden zur Verfügung.

„Kriminelle gehen immer brutaler und rücksichtsloser ans Werk. Kam früher noch Gas zur Sprengung zum Einsatz, so werden nun vorwiegend Festsprengstoffe verwendet. Damit nehmen die Täter Sach- aber vor allem Personenschaden billigend in Kauf“, heißt es in der Mitteilung.

Flächendeckende Versorgung mit Bargeld gewährleistet

Nun stellen die Geldhäuser mit gegenseitiger Unterstützung eine weiterhin flächendeckende Bargeldversorgung beider Kundengruppen sicher. „Wir haben den Anspruch, mit der Volksbank die Bargeldversorgung der Bevölkerung sicherzustellen und damit, wie ich glaube, einen guten Weg gefunden“, bestätigt auch Meyer-Runnebohm.

Die verbleibenden Selbstbedienungsfilialen sowie personell besetzte Standorte der Kreissparkasse Syke würden weiterhin überprüft, teilt das Geldhaus mit. „Es ist so, dass wir uns mit dem Thema Sprengungen befassen müssen“, sagt Meyer-Runnebohm. Es gebe verschiedene Schutz-Verfahren, die teilweise in anderen Ländern eingebaut werden dürften, wie Farbladungen in den Automaten, welche Geldscheine ungültig machten.

„Wir haben jetzt parallel jemanden beauftragt, der sich alle unsere Standorte anschaut und vorschlägt, welche weiteren Maßnahmen getroffen werden können.“ Mit einer Verlagerung der Täter auf Banküberfälle rechnet Meyer-Runnebohm aber nicht: „Den klassischen Banküberfall, den sehe ich heute gar nicht mehr.“

Es gebe mit den Landesbehörden und der Polizei Gespräche, welche Maßnahmen die Kreditwirtschaft ergreifen könne, um es den Tätern möglichst schwer zu machen, Bargeld zu erbeuten.