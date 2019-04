Anwohner schlagen Lösungen für Verkehrssituation an der Dorfstraße vor

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Interessiert haben Rolf Raddatz, Heide Freese und Susanne Weidenhöfer die Diskussionen um einen möglichen Kreisel in Bramstedt verfolgt – und sich auch ihre Gedanken dazu gemacht. „Wir glauben, es gebe einfachere und vor allem günstigere Möglichkeiten. Und mit denen könnte man schon jetzt die Verkehrssituation entspannen.“

Das wäre in den Augen der drei Anwohner der Dorfstraße dringend notwendig. Denn die Lärmbelastung durch die vorbeifahrenden Autos sei in den vergangenen Jahren extrem gestiegen. Das liege zum einen an den Neubaugebieten, zum anderen auch an der Schließung des Käsewegs.

Im Sommer draußen zu sitzen, sei schon lange kein Vergnügen mehr. „Morgens lange schlafen, ist auch nicht mehr drin. Das merkt zum Beispiel mein Mann, der im Schichtdienst arbeitet“, erzählt Weidenhöfer. Gegen 7 Uhr melde sich der Verkehrs-Wecker. In der Erntezeit werde es noch schlimmer, weil mehr Fahrzeuge unterwegs seien, die teilweise schon um 4 Uhr morgens starteten.

Viele Fahrer zu schnell unterwegs

„Hier fahren an die 2600 Autos pro Tag durch. Darunter auch 40-Tonner mit Güllefässern“, erzählt Raddatz. An die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten sich viele Autofahrer nicht, was die Lärmbelastung noch verschärfe. Er habe deswegen schon mit dem Ordnungsamt wegen einer Geschwindigkeitstafel telefoniert. „Der Leiter hat erklärt, sich darum kümmern zu wollen“, sagt Raddatz, der laut eigener Angabe auch noch für ein paar andere Anwohner der Dorfstraße spricht. „Wir machen uns vor diesem Hintergrund auch Sorgen um die Sicherheit der Kinder.“

+ Heide Freese (links), Rolf Raddatz und Susanne Weidenhöfer hoffen, dass die Wiesenstraße saniert wird, damit mehr Autofahrer sie nutzen.

Deswegen haben Raddatz, Freese und Weidenhöfer auf der jüngsten Ausschusssitzung für Stadtentwicklung einen Vorschlag gemacht: den Käseweg öffnen oder zu einer Einbahnstraße machen, und die Wiesenstraße sanieren, damit mehr Autofahrer sie nutzen. „Wir möchten mit niemandem Streit“, versichert Freese, die sich vorstellen kann, dass die Anwohner des Käsewegs nicht glücklich über ihre Anregung sein werden. „Wir suchen nur nach einer Lösung für das Problem. Wenn es eine andere gibt, ist das auch in Ordnung.“

Die Reaktion des Ausschusses auf ihren Vorschlag hat die drei Anwohner enttäuscht. „Wir fühlten uns nicht ernst genommen.“ Vor allem die Bemerkung von Ortsvorsteher Helmut Zurmühlen hätten sie als zynisch empfunden. „Er meinte ja, man könne doch durch die Wiesenstraße fahren. Aber die nutzen nur wenige, weil sie zum Ende hin so unwegsam ist. Es ist ja nicht schlimm, wenn er keine Lösung parat hat, aber er soll uns zumindest ernst nehmen.“

Abwägungen unerlässlich

Zurmühlen hält es für wichtig, in solchen Angelegenheiten immer abzuwägen. „Natürlich kann man über einen Ausbau der Wiesenstraße nachdenken. Aber dann sind wir bei – grob geschätzt – 150 000 Euro, was wiederum eine Belastung für Anlieger darstellen würde. Außerdem müssten wir gucken, wie ein vernünftiger Anschluss an die Landesstraße gelingen kann.“

Eine Öffnung des Käsewegs halt er für wenig sinnvoll, da dieser geschlossen wurde, weil er zu schmal ist und einen Unfallschwerpunkt darstellte.

Keine belastbaren Zahlen vorhanden

„Ich kann nicht sagen, ob der Verkehr an der Dorfstraße zugenommen hat. Man müsste eine Zählung machen, um harte Zahlen zu bekommen, mit denen man arbeiten kann“, so der Ortsvorsteher. Sicher sei, dass es mehr Verkehr auf der Landesstraße gibt und deswegen auch der Schleichverkehr zunehme.

Die Verwaltung hat bei der Sitzung zugesagt, sich alte Berichte über die Schließung des Käsewegs anzuschauen. „Wir werden an dieser Sache dranbleiben und nach einer Weile wieder nachhaken, was daraus geworden ist“, erklärt Weidenhöfer.