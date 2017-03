Eine halbe Million für die Musik

Bassum - Von Robin Grulke. Sie erklingt seit 1867 in Bassum und feiert damit ihr 150-jähriges Bestehen: Die Orgel in der Stiftskirche steht am Samstag im Mittelpunkt eines Konzerts mit Stücken von Bach und Mendelssohn-Bartholdy.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kreiskantor Ralf Wosch freut sich allerdings über „großzügige Spenden“, denn er braucht Geld. Besser gesagt: Die Kirchengemeinde Bassum braucht das Geld, um die Orgel restaurieren zu lassen. Ungefähr eine halbe Million Euro, so die Einschätzung nach drei verschiedenen Kostenvoranschlägen.

Folkert Becker baute die Orgel im 19. Jahrhundert. Nach Umbauarbeiten in den 60er-Jahren hat sie äußerlich an Farbpracht eingebüßt. Ein Werder-Grün bestimmt seitdem die Front-Optik des Instruments. Auch hat sie wichtige Pfeifenreihen verloren und befindet sich in einem „problematischen Zustand“, wie Wosch meint.

Damit sich dieser Zustand verbessern kann, spielt der Kreiskantor am Samstag in der Stiftskirche, um Spenden zu sammeln. Dabei unterstützt ihn Soenke Janssen, ein junges Talent an den Tasten. Der 14-Jährige spielt seit anderthalb Jahren die Orgel, außer in Bassum unter anderem auch in Brinkum, Neubruchhausen und Sudwalde. „Ich habe da sehr viel Spaß dran“, sagt Soenke, der dem Konzert am Samstag entgegenfiebert.

Dann nämlich spielt er im ersten Konzertteil abwechselnd mit Ralf Wosch bekannte Stücke aus vergangenen Tagen. „Bach muss in so ’n ordentliches Orgelkonzert mit rein“, sagt Wosch. Nach einer kurzen Pause geht es um 21 Uhr weiter mit der Vorführung des Stummfilms „Nosferatu“ von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1922, der als stilprägend für das gesamte Genre des Vampir- und Horrorfilms gilt.

Thomas Garzke zeigt „Nosferatu“ mit 16 Bildern pro Sekunde auf der Leinwand – die „optimale Geschwindigkeit“ für Filme aus der Zeit.

Damit erwartet die Besucher der Stiftskirche am Samstag ein Mix aus Klassik und Horror-Klassiker, im Zentrum steht die Becker-Orgel.