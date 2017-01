Nils Oldenbüttel hat eine ganze Flotte von Legenden

Alten Landmaschinen verfallen

Der Ursus führt beim Erntefest den Festzug durch Neubruchhausen an.

Neubruchhausen - Von Heiner Büntemeyer. Als Nils Oldenbüttel den alten Ursus-Traktor aus Herford abholen wollte, spannte er seinen Unimog 406 vor einen Trailer und transportierte mit dem einen Oldtimer den anderen Oldtimer nach Neubruchhausen.

Seitdem er nämlich mit einem alten Vehikel von Bad Segeberg nach Neubruchhausen mehr als vier Stunden unterwegs war, sieht er von längeren Fahrten ab. Eine derartige TorTour wollte er nicht noch einmal mitmachen. Also brachte er den Ursus nicht auf eigener Achse nach Hause. Dieses 3,5 Tonnen schwere Ungetüm ist inzwischen 67 Jahre alt und benötigt mehr Wasser zum Kühlen als Diesel zum Fahren.

Bevor die Fahrt beginnen kann, muss eine Heizlampe unter den Glühkopf geschoben werden. Dann dauert es etwa zehn Minuten, bis der Motor vorgeglüht ist und anspringt. „Dann sollte man ihn erst wieder abstellen, wenn er in der Garage steht“, rät Oldenbüttel, denn nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Minuten springt er ohne Heizlampe nicht wieder an.

Auch die beiden Söhne Maximilian (7 Jahre) und Alexander (4 Jahre) freuen sich auf eine Ausfahrt mit dem restaurierten Lanz.

Der Traktor leistet 45 PS und hat zwei Schaltstufen: Einen Langsam- und einen Schnellgang, der den schweren Kraftprotz auf maximal 30 km/h hochjubelt. Der Ursus wurde zwischen 1947 und 1959 in Polen hergestellt, und ist ein Nachbau des Lanz-Bulldogs D 9506. Das hat für Oldtimerfreunde den unschätzbaren Vorteil, dass Ersatzteile noch relativ leicht über die baugleiche Lanz-Schiene zu beziehen sind.

Da der Traktor keine Hydraulik und keine Zapfwelle hat, wurde er vorwiegend als Transportfahrzeug genutzt. Er verfügt allerdings, ebenso wie der legendäre Lanz, über eine Schwungscheibe, mit der über einen Treibriemen auch Dreschmaschinen und Sägegatter angetrieben werden konnten.

Natürlich besitzt Nils Oldenbüttel auch einen Lanz, aber seine Premium-Marke ist seine Güldner-Flotte. Da sind der Güldner G 30, der Güldner-Gotland G 50, der Güldner G 40 A und der Güldner G 75 A, wobei das A daran erinnern soll, dass das Fahrzeug sogar über Allrad-Antrieb verfügt.

Für Oldtimer-Traktoren-Freunde ist der vom „Güldner G 75 A" gezogene restaurierte Bauwagen bei „Alteisentreffen" unerlässlich.

Jeder dieser Traktoren hat seine eigene Geschichte: Der G 50 lief in seiner aktiven Zeit im Weserbergland, der G 40 A im Ostseebad Schuby an der Schlei. Sein „Flaggschiff", der G 75 A", das Oldenbüttel in Hilgermissen erwarb, ist eine echte Rarität, denn von diesem Typ wurden bis 1965 im Werk Aschaffenburg insgesamt nur 201 Exemplare hergestellt.

Natürlich ist Nils Oldenbüttel Mitglied im Alteisenclub Neubruchhausen-Twistringen, den er sogar mit gegründet hat.

Oldtimerschau am 22. und 23. April

Er freut sich schon auf die Oldtimerschau am 22. und 23. April auf dem Gelände an der Alten Ziegelei in Twistringen. „Dann darf auch der 15er Deutz, Baujahr 1951 wieder mit, denn der ist an allem schuld“, lacht Oldenbüttel. So ein Deutz war auf Oldenbüttels Nachbarhof im Einsatz, und so einen Traktor wollte der kleine Nils auch haben. „Aber mein Vater hat mir den natürlich nicht gekauft.“

Doch als er 2001 in Fahrenhorst einen 15er-Deutz entdeckte, erfüllte er sich seinen Kindheitstraum, auch wenn er den Oldtimer zunächst vom Rost befreien und ihn dann in den Originalfarben selbst lackieren musste.

In den Scheunen und Remisen stehen außer den Oldi-Traktoren noch zahlreiche landwirtschaftliche Geräte. Sie stehen und liegen dort nicht nur herum, sie werden auch noch eingesetzt, denn Oldenbüttels haben Pferde, die eine gepflegte Weide und viel Heu benötigen. Und bei den dafür erforderlichen Arbeiten kommen die Traktoren und die Geräte regelmäßig zum Einsatz.

Außerdem sind Oldtimer-Traktoren bei jedem Erntefest ein beliebter Hingucker.