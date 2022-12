Einbrüche in Bassum: Unter anderem DRK und DLRG betroffen

Von: Marcel Prigge

Gleiche mehrere Einbrüche hat es in den vergangenen Tagen in Bassum gegeben. Die Polizei Syke bittet um Hinweise. (Symbolfoto) © dpa

Zu einer Serie an Einbrüchen ist es in den vergangenen Tagen in Bassum gekommen. Diebe haben es unter anderem auf Vereinsheime abgesehen.

Bassum – Zu gleich mehreren Einbrüchen ist es in den vergangenen Tagen im Bassumer Stadtgebiet gekommen. Betroffen waren neben einer Wohnung und einem Floristikgeschäft auch die Vereinsheime des Deutschen Roten Kreuz (DRK) sowie der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Einbrüche in Bassum: Gewaltsam Zutritt zu Wohnhaus und Floristik verschafft

Wie die Polizei mitteilt, ist es zuerst im Zeitraum von Donnerstag, 1. Dezember, zu Freitag, 2. Dezember, an der Berliner Straße in Bassum zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Unbekannte Täter hätten sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Über etwaiges Diebesgut sowie einer Schadenshöhe könnten die Beamten zurzeit keine Angaben machen.

Ähnlicher Fall, andere Straße, und anderer Tatzeitpunkt: Am Samstag, 3. Dezember, ist es zu einem weiteren Einbruch gekommen. Zwischen 2.30 und 3 Uhr stiegen Unbekannte an der Industriestraße in Bassum in ein Floristikgeschäft ein. Auch bei diesem Einbruch können die Polizisten derzeit keine Angaben zu gestohlenen Gütern machen; dies sei Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Einbruch in Vereinsheim des DRK und der DLRG: Mutmaßlich kein Diebesgut erlangt

Außerdem habe es in der Nacht von Freitag, 2. Dezember, auf Samstag, 3. Dezember, Einbrüche in gleich zwei Vereinsheime gegeben. Laut Polizei haben sich die Täter Zutritt über die Fenster zu den Räumen des DRK sowie der DLRG verschafft. Dort seien die Einbrecher durch alle Zimmer gegangen und hätten Zwischentüren und Schränke aufgebrochen, berichtet Jan Kerner von der Polizei Syke auf Nachfrage. In beiden Fällen konnte mutmaßlich kein Diebesgut erlangt werden. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt und ob die Taten in Verbindung zueinander stehen, könne bislang nicht beantwortet werden, so Kerner.

Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Bassum unter 04241/971680 sowie die Polizei Syke unter 04242/9690 entgegen.