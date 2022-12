„Eine Spur der Verwüstung“: Einbrüche bei DLRG und DRK in Bassum Teil einer Serie?

Von: Marcel Prigge

Aufgebrochene Türen durch Einbrecher hatten sowohl die DLRG als auch das DRK in Bassum zu beklagen. © Winkelmann / DLRG

Aufgebrochen Türen und durchsuchte Räume: Gleich mehrere Einbrüche hatte es am Wochenende in Bassum gegeben. Unter anderem sind auch die Vereinsheime der DLRG und DRK betroffen gewesen. Die Polizei untersucht die Fälle und gibt Tipps zur Sicherung der eigenen Wohnung.

Bassum – Steht Bassum zurzeit gezielt im Fokus einer Einbrecherbande? Am vergangenen Wochenende ist es im Stadtgebiet jedenfalls gleich zu mehreren Einbruchsdelikten gekommen. Betroffen waren neben einem Wohnhaus und einer Floristik auch die Bassumer Vereinsheime der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Einbruch in Vereinsheim der DLRG und des DRK: „Es war eine Spur der Verwüstung“

„Es war eine Spur der Verwüstung“, berichtet Ingo Winkelmann, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bassum. In der Nacht von Freitag, 2. Dezember, auf Samstag, 3. Dezember, haben Einbrecher die Räume der DLRG durchsucht. Samstagvormittag sei Winkelmann der Erste vor Ort gewesen, sagt er. „Ich wollte spontan noch etwas aus dem Vereinsheim holen.“ Zuerst habe er Einbruchspuren, dann die Unordnung bemerkt.

Vier Stunden habe er anschließend mit der Polizei und der Spurensicherung verbracht. Die Beamten seien sich sicher gewesen, dass die Einbrecher über ein Fenster im Seminarraum des Vereinsheims eingestiegen sind. Eine Tür zum Büro sei eingetreten, Metallschränke aufgebrochen und die Küche durchsucht worden. Dann hätten sich die Täter in das obere Stockwerk vorgearbeitet. „Man konnte sehen, dass sie nach Bargeld gesucht haben“, so Winkelmann.

Aufgebrochene Türen und durchsuchte Räume: Einbrecher hatten es in den Räumen der DLRG in Bassum womöglich auf Geld abgesehen. Technische Geräte wie eine Musikanlage nahmen die Unbekannten nicht mit. © Winkelmann / DLRG

Bargeld, das die DLRG nicht vor Ort hatte. „Wir waren auf dem Adventsmarkt in Bassum und haben uns dort mit einem Stand beteiligt“, so Winkelmann. Er vermutet, dass die Einbrecher es auf die Einnahmen abgesehen haben könnten. Diese seien aber direkt zur Bank gebracht worden. „Wir haben nie Geld im Vereinsheim“, stellt er klar.

Ein weiterer Punkt, der für diese Theorie spricht: Technische Geräte, wie einen Beamer oder eine Musikanlage sind laut Winkelmann dagelassen worden. „Ob sie wirklich etwas anderes mitgenommen haben, prüfen wir noch“, erklärt er und betont, dass „jetzt der Ärger mit der Versicherung losgeht“. Ob diese den Neuwert der beschädigten Gegenstände zahle, sei unklar. Vielleicht bleibe der Verein auf einem Teil der Kosten sitzen.

DRK-Ortsverein Bassum:Türen aufgebrochen und Räume durchsucht

Ähnliche Verwüstungen hat es auch im Vereinsheim des DRK-Ortsvereins gegeben. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte über ein Fenster in die DRK-Räume eingestiegen. „Die haben alle Türen im Flur aufgebrochen. Es ist alles kaputt“, beklagt Irmgard Malowitz, Schatzmeisterin des DRK-Bassum, und vermutet anhand der Spuren, dass ein Brecheisen zum Einsatz gekommen ist. Auch in den dort geöffneten Zimmern hätten die Täter sämtliche Schubladen durchsucht und im Büro einen alten Aktenschrank aufgebrochen. „Scheinbar haben die wirklich gedacht, dass wir hier ein Sparschwein haben, was sie stehlen könnten“, berichtet Malowitz ungläubig. Ob wirklich nichts abhandengekommen ist, ist auch in diesem Fall Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Diese würden jetzt gerade beginnen, erklärt Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz, auf Nachfrage. Momentan könne noch nicht gesagt werden, ob es ein oder mehrere Täter waren, und ob die Einbrüche in Verbindung zueinander stehen. Polizeibeamte aus Syke und Bassum überprüfen zurzeit die Tathergänge, Uhrzeiten und etwaige Ähnlichkeiten der Fälle. „Sollte sich etwas ergeben, tauschen sich die Sachbearbeiter der örtlichen Kriminaldienste aus“, so Gissing. Sollte es ein Muster zu anderen Einbrüchen im Landkreis geben, würde sich im nächsten Schritt die Polizeiinspektion Diepholz einschalten.

In der dunklen Jahreszeit komme es erfahrungsgemäß wie in der Ferien- und Urlaubszeit vermehrt zu Einbrüchen, warnt Gissing. „In der Dunkelheit haben die Täter mehr Schutz.“ Mit relativ einfachen Mitteln könnte das Eigenheim jedoch etwas sicherer gemacht werden.

Fenster und Türen gegen einen Einbruch sichern: Polizei gibt Tipps

Als einfachste und banalste Möglichkeit, Dieben den Zugang zur Wohnung zu versperren, seien geschlossene Fenster und Türen. Besonders über Nacht sollten Fenster nicht auf Kipp gelassen werden. Außerdem sei es sinnvoll, das Gebäude bewohnt aussehen zu lassen. „So als wäre jemand zu Hause“, erläutert Gissing. Eine konkrete Maßnahme könnten Zeitschaltuhren sein, die das Licht oder vielleicht sogar eine Musikanlage anschalten. „Das ist besonders hilfreich, weil die Täter die Objekte im Vorhinein häufig auskundschaften. Und niemand bricht in ein bewohntes Haus ein.“

Auch solle man Türen und Fenster technisch sichern. Fensterhebel mit einem Schloss oder einer Pilzkopfverriegelung seien ratsam. „Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht“, so der Polizeipressesprecher. „Wenn Diebe unbedingt in ein Objekt eindringen wollen, tut es zur Not leider auch der Pflasterstein.“ Es gehe deshalb eher darum, es Gelegenheitstätern so schwer wie möglich zu machen.

Schwer hätte es auch der Einbrecher an der DLRG gehabt, gibt Winkelmann zu verstehen. Die Fenster seien alle definitiv geschlossen gewesen. Wegen der Energiekrise würden alle Vereinsmitglieder stärker auf geschlossene Fenster und Türen achten. „Auch eine Pilzkopfverriegelung an den Fenstergriffen haben wir. Trotzdem sind die hier reingekommen“, sagt Winkelmann, gibt aber auch zu verstehen: „Es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Es könnte also schlimmer sein.“