Groß Ringmar - Von Lara Terrasi. Mal eben das Auto mit Zelt, Schlafsack und Klamotten vollpacken, spontan auf einen Campingplatz fahren, in der Natur übernachten und dort die Seele baumeln lassen? Im Moment nicht möglich, denn wegen der Corona-Krise bleiben die Campingplätze vorerst geschlossen.

Als er erfuhr, dass er seinen Campingplatz schließen müsse, war es für Jakob Melzel „wie ein Schlag ins Gesicht“. „Den Campingplatz haben wir erst vor Kurzem übernommen. Wir haben aufgeräumt und alles vorbereitet“, sagt er. Das sei viel Arbeit gewesen.

2017 waren er und seine Frau auf dem Campingplatz in Groß Ringmar gestartet. Ein Jahr später folgte die Eröffnung. „2019 hatten wir den Sturm, der gewütet hat, und in diesem Jahr kommt noch Corona“, erzählt Melzel. Insbesondere fürs Frühjahr habe er einige Buchungen gehabt. „Ostern wären wir fast ausgebucht gewesen, auch für den Sommer sah es gut aus. Auch viele Gäste, die im vergangenen Jahr schon da waren, wollten wieder kommen. Die Ruhe und die Landschaft hier hat ihnen so gut gefallen, dass sie es noch mal genießen wollten“, erzählt der gelernte Tischlermeister. 25 Dauercamper kämen zu ihnen, von denen auch einige ihre Buchungen storniert hätten. „Viele von ihnen sind privat betroffen“, so Melzel. Für den Winter gebe es noch keine Buchungen. „Wir hoffen einfach, dass die Problematik besser wird.“ Selbst wenn sich die Lage beruhige, glaube er nicht, dass im Sommer Gäste kämen, weil sie trotz allem noch verunsichert seien. Er glaubt, dass es in diesem Jahr nichts mehr mit Camping werde.

Doch wirklicher Stillstand herrsche auf dem 8,5 Hektar großen Gelände im Moment nicht: „Im Moment wird der Platz saniert und sauber gemacht. Alles, was ansteht, wird verschönert“, berichtet der Campingplatzbetreiber. Kleine Baumschneidearbeiten sowie Entkernungen der Plätze stünden auch noch auf dem Zettel der Melzels. Da die Gaststätte, die seine Frau betreibt, im Moment auch geschlossen ist, solle diese ebenso renoviert werden. „Soweit wir können, wollen wir alles auf den neuesten Stand bringen“, sagt Melzel. Bis Ende April soll die Maßnahme gelten „Aber das entschiedet dann die Regierung, das liegt nicht in unserer Macht“, so Melzel.

Abschließend betont der Platzbetreiber: „Wir wünschen, dass wir und die Gäste gesund bleiben.“