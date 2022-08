Ein Park ausschließlich für Insekten

Von: Anika Seebacher

Insektenbeauftragter Jens Diedrich am Sandarium in Bramstedt zwischen dem Insektenhotel und einem Baumstumpf– beides nutzen Insekten zum Nisten. © Anika Seebacher

Hummeln, Wespen und Co. finden in Bramstedt Nahrung und Nistmöglichkeiten. Eine weitere Blühfläche ist geplant.

Bramstedt – Auf einer gut 2 600 Quadratmeter großen Ackerfläche in Bramstedt wachsen hohes Gras, einige Blumen und noch junge Sträucher. Am Schulweg ist vor einigen Jahren der Insektenpark entstanden. Aufgrund der Pandemie und damit verbundenen Verzögerungen bei den Baustellen im angrenzenden Baugebiet geriet das Naturprojekt gegen das Insektensterben allerdings ins Stocken, und der Insektenpark ist noch nicht abschließend fertiggestellt.

Jens Diedrich verfolgt weiterhin das Ziel, dass die Natur auf dem Areal langfristig die Gestaltung selbst übernimmt. „Wir geben nur die Initialzündung und sorgen für die Grundlagen“, sagt der Insektenbeauftragte und Naturgartenberater der Stadt Bassum. Wenn der Insektenpark einmal fertig ist, wollen die Ehrenamtlichen die Fläche lediglich im Frühjahr mähen, verdeutlicht er. Den Rest des Jahres bleibt alles unberührt, um den Insekten einen Lebensraum zu geben.

Kein Naherholungsgebiet für Menschen

Wer den Insektenpark betritt, findet aktuell eine Wiese voller Wildpflanzen sowie heimischer Bäume wie Weißdorn, Schlehe, Felsenbirne, Faulbaum und Kornelkirsche. „Die sind allesamt insekten- und vogelfreundlich“, sagt Jens Diedrich zur Auswahl. Er gibt zu, dass der Insektenpark „schon ein wenig wild aussieht“. Aber genau das sei wichtig für gefährdete Insektenarten, für die das Areal geschaffen wurde. „Viele Menschen glauben, sie könnten sich hier hinsetzen und Insekten beobachten“, berichtet Diedrich. Allerdings sei der Insektenpark, übrigens eine Kompensationsfläche der Stadt Bassum für das Neubaugebiet Dorfstraße II, für die geflügelten Kleinstlebewesen gedacht und kein Naherholungsgebiet oder Attraktion für Menschen.

Zu der Anlage gehört neben einer Blühfläche, die vor drei Jahren im hinteren Bereich mit mehrjährigen Wiesenblumen bepflanzt wurde, ein 100 Quadratmeter großes Sandarium. Das ist ein Sandhügel aus lehmhaltigen Boden, der Insekten – in erster Linie Bienen – als Nistmöglichkeit dient. Hinzu kommen gespaltene Tothölzer, in denen Diedrich mit gekonnten Blick Hummeln erkennt. „Die Insekten nehmen das Sandarium gut an“, folgert der Bramstedter und entfernt schnell den Trieb eines Baumes, der an dieser Stelle im Insektenpark nicht gewünscht ist.

Immer weniger aktive Helfer

Ansonsten ist aber auch das Sandarium pflegeleicht und bleibt sich selbst überlassen, was der Handvoll Ehrenamtlichen entgegenkommt. „Wir sind ursprünglich mit vielen Interessierten gestartet“, erinnert sich Diedrich. Doch inzwischen seien nur noch wenige Aktive von der AG Landnutzung des Klima-Aktions-Bündnisses Bassum-Syke-Twistringen dabei und unterstützten den Insektenbeauftragten bei seinen Bemühungen. Im Bramstedter Insektenpark sollen demnächst noch weitere Blühflächen angelegt und Sträucher gepflanzt werden, um das Areal attraktiver für Insekten zu gestalten. „Das können wir aber erst machen, wenn die Häuser fertig sind“, erklärt Jens Diedrich und rechnet nicht vor kommendem Jahr mit der Finalisierung.

Weiter zeigt Jens Diedrich auf Steinhaufen und Tothölzer, die auf der Fläche zu finden sind. Diese seien als Rastmöglichkeiten für die schwebenden Lebewesen wichtig. Das Insektenhotel aus ausschließlich recycelten Materialien hingegen soll Diedrich zufolge nur ein Beispiel sein, was jeder einzelne noch tun könne. Allerdings sei es nicht mit dem Bau einer solchen Anlage getan. Vielmehr müsse das Umfeld stimmen, damit Insekten sich langfristig ansiedeln, so Diedrich. Hier sieht er den Insektenpark in Bramstedt als gutes Beispiel: „Der Finkenbach, die Waldrandlage und die zahlreichen Kleinbiotope sind perfekt“, verdeutlicht der Experte.

Menschen sollen sehen, dass Insekten nichts Schlimmes sind

Aufgrund der Nähe zur örtlichen Kita und der Grundschule geht Diedrich zudem davon aus, dass die Kinder regelmäßig im Insektenpark vorbeischauen können, um Beobachtungen in der Natur zu machen. „Wir haben den Park bewusst nah an der Wohnsiedlung geplant, um den Menschen einerseits deutlich zu machen, was gut für Insekten ist. Andererseits sehen sie so, dass Insekten nichts Schlimmes sind“, führt Diedrich aus, der für das Thema sensibilisieren möchte.

Als schnell umsetzbare Maßnahme, mit der jeder Einzelne seinen Beitrag für eine insektenfreundliche Umweltgestaltung leisten könne, rät der Bramstedter dazu, eine Ecke im eigenen Garten der Natur zu überlassen. „Wenn jeder Gartenbesitzer nur zehn Quadratmeter mit blühenden Pflanzen und Gräsern hat“, verdeutlicht Diedrich, „kommen wir unserem Ziel schon erheblich näher.“