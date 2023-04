Modehaus Maas lädt zum fünften Streetfood-Festival in Bassum ein

Von: Fabian Pieper

Das Modehaus Maas und Lena Kunst laden zum Streetfood-Festival ein. © Fabian Pieper

Die fünfte Auflage des Streetfood-Festivals in Bassum ist für Ostersamstag ab 12 Uhr geplant. Das Fest wird größer als die vorherigen, sagt Lena Kunst vom Modehaus Maas.

Bassum – „Samstag ist es wieder soweit!“ In der Stimme von Lena Kunst schwingt erkennbare Begeisterung mit, als sie auf das Streetfood-Festival in Bassum zu sprechen kommt. Die Leiterin des Online-Shops vom Modehaus Maas hatte in den vergangenen Wochen und Monaten organisatorisch wieder alle Hände voll zu tun. Und nun ist alles abgeklärt für die fünfte Auflage des Festes an der Alten Poststraße und der Sulinger Straße am Ostersamstag, 8. April, ab 12 Uhr.

Mehr Aussteller und Foodtrucks als in den vergangenen Jahren beim Streetfood-Festival in Bassum

Die wird größer als die vorherigen. Hatte es in den vergangenen Jahren rund 20 unterschiedliche Anlaufstationen für hungrige oder kulinarisch experimentierfreudige Besucher gegeben, sind es diesmal 25 Buden und Foodtrucks. „Wir haben ein bisschen größer aufgefahren“, erklärt Lena Kunst. Grund dafür seien vor allem die weitestgehend überstandene Corona-Pandemie und die Erfahrungen der Vergangenheit.

Mehr als 3 000 Besucher zählte das Streetfood-Festival in Bassum im vergangenen Jahr. Archiv © Anika Seebacher

Denn in diesem Jahr gibt es erstmals Attraktionen für Kinder, etwa ein Karussell oder eine Bude mit Dosenwerf-Spiel. Kunst lacht und sagt: „Damit die Kinder Beschäftigung haben, während die Eltern ein Bierchen trinken.“ Auf die Älteren hingegen wartet erneut die volle Bandbreite dessen, was Streetfood hergibt.

Von süß bis salzig: Das wird beim Streetfood-Festival in Bassum am Ostersamstag geboten

Wer mit dem Begriff Streetfood nichts anfangen kann, für den hat Kunst eine Erklärung: „Was es am ehesten auszeichnet, das ist dieses ,Schnell mal auf die Hand‘.“ Zudem würden sich viele Gerichte durch Besonderheiten auszeichnen. „Das kann eine besondere Soße sein, oder aber ein Burger, der vegan ist“, so Kunst. Generell seien vegane und vegetarische Gerichte am Samstag an fast allen Ständen vertreten.

Die Liste mit den Angeboten der Beschicker aus der Region und ganz Deutschland ist ohnehin schon lang: Belgische Waffeln, Corndogs, Kibbeling, und amerikanische Burger stehen dort ebenso wie die Jahrmarkt-Klassiker Crêpes, gebrannte Mandeln und Waffeln. Als Highlights nennt Lena Kunst die in den Vorjahren sehr beliebten Burritos der Bremer Kette Mucha Lucha und die live zubereiteten Pulled-Pork-Spezialitäten der Firma Glutrausch aus Weyhe. „Und für die, die nichts Ausgefallenes wollen“, beruhigt Lena Kunst alle Verfechter gutbürgerlicher Küche, „gibt es auch Pommes und Bratwurst.“

Mehr als 3000 Besucher bei früheren Ausgaben des Bassumer Streetfood-Festivals

Das Konzept zieht: Die 21-Jährige spricht von mehr als 3000 Festival-Besuchern im Jahr 2022: „Man merkt, dass nach der Corona-Pause alle wieder Bock haben.“ Da die Alte Poststraße und der Maas-Parkplatz bei den bisherigen Streetfood-Festivals bereits aus allen Nähten geplatzt sind, kommt nun auch die Sulinger Straße als Anlaufstelle hinzu. Beide Straßen werden daher bereits Karfreitag ab 20 Uhr für den Verkehr gesperrt und erst nach Ende des Festivals gegen 20 Uhr wieder freigegeben.

Bleibt noch die Frage nach der Motivation für das ausrichtende und am Samstag bis 18 Uhr geöffnete Modehaus Maas zu klären: „Wir wollen Bassum ein wenig beleben und Leute in die Stadt bringen“, erklärt Lena Kunst. Dann lacht die Organisatorin und schiebt selbstbewusst nach: „Und wir wollen allen zeigen, dass so etwas nicht nur Bremen und Berlin können.“