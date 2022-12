Ein Kraftakt, der sich lohnt

Von: Ute Schiermeyer

Eine Tombola mit vielen Preisen hatte die Klasse 10a vorbereitet. Bereits um halb fünf waren alle Lose verkauft und alle Preise ausgegeben. © Schiermeyer

Schülerinnen und Schüler der Oberschule Bassum organisieren Basar und Tag der offenen Tür.

Bassum – Hinter den Schülerinnen und Schülern der Oberschule Bassum liegt eine abwechslungsreiche und aufregende Woche. Waren sie noch am Mittwoch mit der gesamten Schule im Universum in Bremen zu Besuch, so galt es schon am Freitag den „Tag der offenen Tür“ mit Weihnachtsbasar auszurichten. Auch hier war die gesamte Schülerschaft mit 470 Kindern und Jugendlichen eingebunden. Sie gestalteten zusammen mit ihren Lehrkräften einen kurzweiligen Nachmittag für ihre Gäste und sich selbst.

Reges Treiben herrschte in den Räumen und Fluren der OBS. Überall konnte geschaut, mitgemacht oder genascht werden. Es duftete nach Kuchen und Waffeln, nach Apfelpusch und Bratwurst.

Im Vorfeld hatten Klassenverbände, Kurse und Arbeitsgemeinschaften ein vielfältiges Angebot mit schönen Dingen vorbereitet. Es gab Verkaufsstände, Mitmachaktionen und Besichtigungen. In der Schulküche wurden Sodabrot und eine schwedische Apfelspeise frisch zubereitet, und auf der Bühne im Forum wurde jahrgangsübergreifend ein englisches Theaterstück aufgeführt.

Vielfältiges Angebot an schönen Dingen

Auf dem Basar konnten selbst gebastelte Dinge wie Sterne, Windlichter, Weihnachtskarten und weihnachtliche Bestecktaschen gekauft werden. Andere Klassen luden zum Selberbasteln und Mitmachen ein. Es gab einen Büchertisch und einen Verkauf von gebrauchten CDs und DVDs. Überall hatten die Kinder und Jugendlichen ihre Stände aufgebaut, sodass man bei einem Rundgang nicht nur das gesamte Schulgebäude, sondern auch das vielfältige Angebot der OBS kennenlernen konnte.

Dazu gehören auch die vielen Arbeitsgemeinschaften, die sich vorstellten. Ob Mädchen-AG, Drohnen-AG oder Roboter-AG – angehende Fünftklässler und deren Eltern konnten sich am Freitagnachmittag ein Bild vom Angebot ihrer zukünftigen Schule machen. Denn die OBS hatte alle Kinder der vierten Klassen der Bassumer Grundschulen zu diesem „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Deswegen gab es auch Führungen, bei denen Zehntklässler Grundschülern und deren Eltern die Schule zeigten.

„Es ist schöner für die Kleinen, wenn das Schülerinnen und Schüler machen“, fand Alexander Kandt, didaktischer Leiter der OBS. Der Lehrer freute sich, dass die Führungen gut angenommen worden und sogar jüngere Kinder die Zehntklässler unterstützten.

Die Idee hatte die Schülervertretung

Die Idee, den „Tag der offenen Tür“ in Verbindung mit einem Adventsbasar zu gestalten, war übrigens innerhalb der Schülervertretung entstanden, so der Lehrer. Das Ergebnis dieser Idee konnte sich sehen lassen.

Die „Lecker Schmecker 7c“ mit ihrem Büfett: Donuts, gegrillte Pizza, Nachos, Brownies, albanische Fli und vieles mehr. © Schiermeyer

Die Arbeit habe sich gelohnt, so Kandt, auch wenn der „Tag der offenen Tür“ wegen eines momentanen hohen Krankenstandes sowohl bei den Kindern als auch bei den Lehrkräften, für viele Beteiligte ein echter Kraftakt gewesen sei. Auch Schulleiter Cord Mysegaes zeigte sich zufrieden mit dem Nachmittag, an dessen Ausgestaltung alle Kollegen teilgehabt hatten. „Es sind sogar Ehemalige unserer Einladung gefolgt, sowohl Schüler als auch Lehrer“, stellte der Schulleiter zufrieden fest.

Der Erlös des Basars kommt dem Förderverein der Oberschule und damit indirekt wieder den Schülern zugute, erklärte der Schulleiter.