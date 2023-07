Bassumer entwickelt Spiel und räumt mit Verschwörungsmythen auf

Von: Florian Adolph

New Media Journalism Award - Holger Weber hält stolz die Urkunde hoch. © Cedric/Kubikfoto

Das preisgekrönte Online-Lern-Spiel „Wiebkes wirre Welt“ von Kubikfoto und Baff Filmproduktion klärt 14- bis 24-Jährige über Verschwörungtheorien auf.

Bassum/Stuhr – Aliens besuchen uns, Echsenmenschen ersetzen Politiker, und natürlich fand die Mondlandung nur im Filmstudio statt. Wiebke fühlt sich wohl in der Welt der Verschwörungstheorien. Den ganzen Tag sitzt sie vor dem Computer und erzählt ihrem Freund von ihrer wirren Welt. Dabei weiß sie nicht, dass sie beobachtet wird...

Wiebke aus dem Online-Spiel „Wiebkes wirre Welt“ glaubt an jede Verschwörungsgeschichte, auch an Aliens. © Kubikfoto

Das ist die Hintergrundgeschichte des lehrreichen Onlinespiels „Wiebkes wirre Welt“, mit dem der Nordwohlder Holger Weber und seine Firma Kubikfoto aus Stuhr sowie Baff Filmproduktion aus Bremen dieses Jahr zu den New Media Journalism Award 2022 in Wien eingeladen wurden. Dort belegten sie den zweiten Platz.

Es ist nicht die erste Auszeichnung, die sie für Wiebkes wirre Welt bekamen. Bereits beim Deutschen Digital Award sahnten sie sowohl Gold als auch den Sonderpreis Corona ab. Bei den „Awwwards“ bekam das Spiel eine Honorable Mention (ehrenvolle Erwähnung).

Wiebke und die Verschwörungstheorien

Bei dem Spiel, das für eine Zielgruppe von 14- bis 24-Jährigen gedacht und welches auch für den Schulunterricht geeignet ist, übernimmt der Spieler die Rolle des bösen Agenten 13. Er soll Wiebke mit Verschwörungsgeschichten radikalisieren. „Wir nehmen, soweit möglich, die Welt um Verschwörungsgeschichten auf die Schippe und versuchen, sie unterhaltsam zu vermitteln“, sagt Holger Jonny Weber, Geschäftsführer von Kubikfoto. Seine Firma sei auf „digitale Welten spezialisiert“, erzählt er. „Wir machen Bildungstools.“

Den „Aluhut“ trägt Wiebke im Spiel auch. © Kubikfoto

Bei dem Mix aus Online-Spiel und Film wird spielerisch erklärt, was Verschwörungstheorien sind, welche es gibt, warum Menschen auf sie hereinfallen und wie sie sich davor schützen können. Diese Informationen werden durch Videoclips mit dem Youtuber Timo und Experten für Psychologie, Politik und Ausstiegsberatung vermittelt. In Wiebkes Zimmer liegen Gegenstände aus Verschwörungstheorien herum, die durch Texte erklärt werden, wenn der Spieler sie anklickt.

Informationen werden im Spiel unter anderem durch Videoclips vermittelt. © Kubikfoto

Wiebkes wirre Welt war ein Projekt, das Kubikfoto zusammen mit Baff Filmproduktion für die Bundeszentrale für politische Bildung gemacht hat. „Wir sind alle empfänglich für Verschwörungsgeschichten. Die Bundeszentrale möchte etwas dagegen machen“ , sagt Weber.

Das Projekt sei in der Entwicklung pädagogisch betreut worden. Es kamen viele Experten zu Wort, damit inhaltlich alles stimme. Das Programm werde auch bereits in Schulen gut benutzt. Es komme viel Feedback von den Lehren und auch das eine oder andere Dankeschön, so Weber.

Der New Media Journalism Award im Schloss Neugebäude

Zur Verleihung des New Media Journalism Award im Schloss Neugebäude in Wien konnten Holger Weber und seine Mitarbeiter nicht gehen, erklärt er. „Wir waren gerade für die Produktion von ‘Mission Ocean’ in Palermo in Italien. Nur mein Sohn Quentin ist zur Verleihung hingefahren. Das Programm war aber richtig hochkarätig“, weiß Weber von seinem Sohn. Dieser sei hin und weg gewesen. Es spielte zum Beispiel die Band des verstorbenen Künstlers Falco, berichtet er. Sieger beim New Media Journalism Award 2022 war das Team des Online-Magazins Moment.at. Es ging mit einer Glas-Trophäe der Künstlerin Hilde Kuchler nach Hause.

Wiebke glaubt auch an Aliens. © Kubikfoto

Ein weiteres Spiel mit Namen The Truth Behind, das sich ebenfalls mit Verschwörungstheorien befasst, sei bereits in Arbeit, so Weber. Es wird ein Escape-Room-Spiel, bei dem die Spieler in 45 Minuten aus einem Raum flüchten müssen, indem sie Verschwörungstheorien widerlegen. Das Spiel soll fünf Episoden haben, von der eine mit der Virtual-Reality-Brille gespielt wird.

Das Spiel

gibt es im Internet unter www.wiebkes-wirre-welt.de.